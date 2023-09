Abu Dhabi '21, Tom Brady, ses 40 ans : Hamilton et son nouveau contrat

Sauf surprise telle qu'une blessure ou pire, Lewis Hamilton va courir pour Mercedes jusqu'à la saison 2025, à l'issue de laquelle il aura disputé 13 saisons au sein de la marque à l'étoile. C'est deux de plus que le record de 11 campagnes qu'il partage actuellement avec Michael Schumacher, qui était chez Ferrari de 1996 à 2006. Hamilton a déjà pris le plus de départs en Grand Prix avec une même écurie, 213 chez Mercedes contre 180 pour Schumacher avec la Scuderia.

Le partenariat Hamilton-Mercedes est une success story marquante de la Formule 1, l'équipe ayant mis l'accent sur ses 82 victoires et 72 pole positions en annonçant sa prolongation ce week-end au Grand Prix d'Italie. Son coéquipier George Russell est également assuré de rester jusqu'à fin 2025.

Une heure après cette annonce, Hamilton était face aux médias lors de la conférence de presse officielle du jeudi à Monza, où il s'est exprimé plus en détail sur ce nouveau contrat. Cela a permis d'en savoir plus sur l'état d'esprit actuel d'un pilote qui, à 38 ans, est loin de penser à prendre sa retraite.

Le principal point à retenir a été son commentaire selon lequel Mercedes et lui ont "encore des choses à faire" en F1 – à savoir remporter le huitième titre perdu au profit de Max Verstappen et Red Bull en 2021. Impossible d'oublier les controverses de cette saison-là et de ce dernier Grand Prix : Hamilton était bien parti pour s'imposer à Abu Dhabi mais une erreur de la direction de course a donné à son rival l'opportunité de renverser la situation dans la course au titre.

Lewis Hamilton et Christian Horner se serrent la main sur le podium du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021

Interrogé sur ces choses qui lui restent à faire en F1, Hamilton a répondu : "On essaie de remporter davantage de titres mondiaux, et je pense que ce qui nous reste à faire, c'est notre retour au sommet, notre retour dans la lutte pour le titre. On est l'écurie la plus victorieuse de l'Histoire et la plus victorieuse de la dernière décennie, mais c'est difficile depuis l'an dernier. Il s'agit donc simplement de revenir là où l'on est censés être et de maximiser notre potentiel, ce que l'on voit Red Bull faire."

Ce n'est pas une question de rédemption. On sait que [le GP d'Abu Dhabi 2021] appartient au passé. Lewis Hamilton

Début 2022, Hamilton avait lancé : "Si vous pensez que ce que vous avez vu [en 2021] était le mieux que je puisse faire, attendez de voir cette année". La Mercedes W13 n'avait finalement pas le rythme des leaders.

L'intéressé affirme toutefois ne pas être du genre à vouloir sa revanche : "Ce n'est pas une question de rédemption. On sait que cela appartient au passé. Il n'y a rien que l'on puisse changer au passé, mais ce que l'on peut faire, c'est travailler plus dur, être plus précis et être meilleur à l'avenir. Je suis véritablement convaincu qu'avec cette équipe, on peut remporter d'autres titres mondiaux et d'autres courses ensemble. C'est à ça que je consacre toute mon énergie."

Tom Brady et Lewis Hamilton

Hamilton aura 40 ans au terme de son nouveau contrat avec Mercedes ; comment fait-il encore preuve d'une telle énergie ? Il s'inspire de la légende du football américain Tom Brady, qui a participé à 23 saisons consécutives avant de prendre sa retraite à 45 ans cette année.

Les deux hommes se sont rencontrés, ayant joué au golf ensemble juste avant le premier Grand Prix de Miami, en 2022. Ils partagent une approche particulière de leur régime alimentaire et de leur préparation physique, restant aussi performants en fin de carrière qu'à leur arrivée au plus haut niveau, lorsqu'ils avaient à peine la vingtaine.

Hamilton est végétalien, tandis que Brady est célèbre pour sa diète stricte, à tel point qu'il mange de la glace à l'avocat et n'a jamais goûté une fraise. L'Américain affirme que son régime, majoritairement à base de végétaux, lui a permis de continuer à jouer si longtemps dans un championnat aussi physique que la NFL.

"Je regarde les gens comme Tom Brady, qui est un athlète absolument incroyable et a montré ce qui est possible de nos jours", a commenté Hamilton. "Il est un véritable modèle pour tous les athlètes, et j'ai vraiment de la chance d'avoir pu lui parler et comprendre son monde, comprendre ce qu'il fait au quotidien pour garder la forme."

Le pilote Mercedes a ajouté au sujet de son ancien coéquipier chez McLaren et rival pour le titre : "Bien sûr, c'est super de voir Fernando." Alonso court encore avec succès chez Aston Martin, à 42 ans. "Il était là bien avant moi, a pris cette retraite [en 2019 et 2020] et est revenu, et il fait un travail incroyable. Cela montre simplement que tu ne perds jamais vraiment ton talent ; tant que tu as cette passion et cette motivation, tu peux continuer."

Lewis Hamilton et Fernando Alonso sur le podium du Grand Prix d'Australie

Bien qu'il soit engagé avec Mercedes pour les deux années à venir, la soif de victoire de Hamilton va continuer d'être mise à l'épreuve tant que les Flèches d'Argent resteront distancées par les Red Bull.

Si ce n'est pas l'an prochain, on continuera de travailler dans cette optique, mais au fond de mon cœur, je suis véritablement convaincu que si ce n'est pas l'an prochain, ce sera l'année d'après, on sera là. Lewis Hamilton

Hamilton aurait joué un rôle majeur dans la décision de Mercedes d'abandonner le concept "zéro ponton" adopté au début de la nouvelle ère technique. Cela se reflète probablement dans son commentaire sur sa confiance quant aux perspectives de son écurie : "Ce n'est pas forcément lié à ce que dit quelqu'un, mais au travail que l'on fait [ensemble]."

"Ce sont les réunions que l'on a avec tous les ingénieurs, avec James Allison [de retour dans le rôle de directeur technique] et tout le groupe à l'usine. Les directeurs de tous les départements se réunissent, discutent et communiquent vraiment mieux que jamais sur notre situation, les erreurs que l'on a commises, les raisons pour lesquelles on a pris ces décisions et on ne les prendra plus, ainsi que la voie que l'on emprunte."

Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W14 à Zandvoort

Ayant enfin signé ce nouveau contrat, Hamilton a expliqué : "Je ne travaille pas pour l'an prochain en me disant que ça va prendre encore quatre ans pour arriver là où on est censés être. Mais je suis conscient que ça prend du temps."

"Bien sûr, au fond de mon cœur, j'espère vraiment que les décisions que l'on prend et la direction dans laquelle on s'efforce d'aller nous permettront d'atteindre cet objectif de se battre avec les Red Bull et de jouer la pole. Si ce n'est pas l'an prochain, on continuera de travailler dans cette optique, mais au fond de mon cœur, je suis véritablement convaincu que si ce n'est pas l'an prochain, ce sera l'année d'après, on sera là."

Plus globalement, Hamilton a conclu : "Je ne pensais vraiment pas qu'à cet âge, je me sentirais ainsi physiquement et mentalement, ni que j'adorerais encore ce que je fais à ce point." Voilà, plus que tout autre chose, ce qui est ressorti de cette conférence de presse à Monza.

"Beaucoup de gens gardent les mêmes jobs et rôles pendant longtemps et cessent de les aimer mais continuent car c'est peut-être la seule chose qu'ils puissent faire. Mais moi, je conserve véritablement cet amour pour ce que je fais. J'adore encore monter dans la voiture, j'adore encore courir avec mes pairs et j'adore encore travailler aux côtés de Bono [son ingénieur de course Peter Bonnington, ndlr] et tout le monde dans le garage, dans l'équipe, en quête de cet objectif et ce rêve en commun. Et j'adore cette sensation de vivre les hauts et les bas ensemble. Il n'y a rien de tel."

Lewis Hamilton après sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne 2021