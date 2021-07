Hamilton est "optimiste" malgré les températures "extrêmes"

Lewis Hamilton a signé les troisième et deuxième temps des premiers Essais Libres sur le tracé du Hungaroring lors d'une journée studieuse où la piste a enfin repris ses droits après dix jours de polémique autour de l'incident de Silverstone. Le Britannique, bien que marqué par la chaleur importante de la Hongrie, est apparu optimiste dans une interview réalisée auprès de plusieurs médias, dont Motorsport.com, au sortir de son cockpit.

Quelle chaleur faisait-il dans le cockpit ?

Il faisait très chaud aujourd'hui ! Évidemment, j'ai perdu beaucoup de poids. Je pense que j'ai probablement perdu trois kilos aujourd'hui entre les deux séances. Une bonne quantité. Et ouais, ça fait fondre les pneus. Il est assez difficile de trouver l'équilibre. C'est assez différent de la dernière course, où beaucoup de gens ont eu du mal, je pense que tout le monde a souffert avec les pneus avant. C'est différent cette année, et c'est différent à chaque course. Ça a donc été un processus intéressant, d'essayer de mieux les comprendre. Et puis oui, sinon, tout est normal.

Cela semble être un début de week-end positif sur les feuilles des temps... D'accord avec cela ?

Ouais, absolument. Considérant que les sensations ne sont pas vraiment bonnes sur la piste en termes d'adhérence, il y a beaucoup de glissades, parce que nous sommes déjà en surchauffe, dès que nous quittons la voie des stands. Mais tout le monde est dans le même bateau ici. Voir Valtteri et moi en tête du classement, je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe, et nous ne pouvons que nous améliorer. Donc, nous avons du travail à faire ce soir pour essayer de voir comment nous pouvons affiner la voiture un peu plus, mais c'est un bon début.

Comment ce travail est-il orienté en fonction de l'arrivée possible de la pluie ?

Vous ne pouvez pas prévoir la pluie, dans une journée chaude comme celle-ci. Vous ne pouvez pas régler la voiture pour la pluie. C'est assez imprévisible, donc vous essayez simplement de mettre la voiture dans la meilleure position possible, et vous essayez de comprendre les pneus autant que vous le pouvez. Il n'y a pas une énorme, énorme différence entre les réglages de toute façon. Nous allons régler la voiture autant que nous le pouvons pour des qualifications sur le sec, et s'il pleut, alors il pleut.

Avez-vous besoin que la température baisse un peu pour que ça joue en votre faveur ? Ou êtes-vous optimiste d'après ce que vous avez vu, même avec les températures extrêmes d'aujourd'hui ?

Plutôt optimiste avec les températures extrêmes d'aujourd'hui. Je suis optimiste parce que je pense que nous pouvons certainement améliorer l'équilibre de la voiture. Et si nous pouvons le faire, cela nous mettra en meilleure position pour la course également. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus agréable de piloter quand il fait plus frais. Ces pneus ne sont pas heureux, la plupart du temps en tout cas, donc ils n'aiment pas cette température.