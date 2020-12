Lewis Hamilton va participer au Grand Prix d'Abu Dhabi

Fin du suspense à Abu Dhabi : Lewis Hamilton participera bien au dernier Grand Prix de la saison. Guéri du COVID-19 et sorti de sa période d'isolement, le septuple Champion du monde a pu présenter plusieurs tests négatifs et a été autorisé à rejoindre le circuit de Yas Marina, où il est arrivé ce jeudi soir. Plus rien ne s'oppose à ce qu'il participe à l'épreuve à partir de vendredi.

À son arrivée à Abu Dhabi, le pilote britannique a également subi un nouveau test PCR au COVID-19, lui aussi négatif, ce qui lui permet d'accéder au paddock dès vendredi et d'être présent pour les premiers essais libres. Son écurie, Mercedes, a confirmé la bonne nouvelle, qui implique donc le retour de George Russell chez Williams, après sa pige du week-end dernier. Jack Aitken, qui aurait remplacé Russell au sein de l'écurie de Grove, ne participera donc pas à son deuxième Grand Prix.

"L'écurie Mercedes est heureuse de confirmer que Lewis Hamilton pilotera ce week-end lors du Grand Prix d'Abu Dhabi", a fait savoir l'équipe championne du monde. "Lewis a été testé négatif au COVID-19 mercredi, avant d'achever sa période d'isolement à Bahreïn. Cela lui a permis de voyager jusqu'à Abu Dhabi jeudi après-midi et d'être testé négatif à son arrivée. Lewis s'est donc conformé aux protocoles complets mis en place par la FIA afin d'accéder au paddock demain [vendredi] et sera en mesure de participer au week-end de course."

Assuré d'un septième titre mondial avant la fin de la saison, Hamilton tentera ce week-end de décrocher une 12e victoire.