Hamilton ne se voyait pas gagner sans la pluie

Au terme d'une course folle, perturbée par la pluie, Lewis Hamilton a coupé la ligne d'arrivée du Grand Prix de Russie en première position. Et ce nouveau succès en catégorie reine est tout à fait inédit puisque le Britannique est devenu aujourd'hui le premier pilote de l'Histoire à remporter 100 Grands Prix de Formule 1. L'évènement était attendu depuis un certain temps, la 99e victoire du pilote Mercedes datant du Grand Prix d'Espagne, il y a bientôt cinq mois.

"Il a fallu tellement de temps pour atteindre les 100 [victoires], je n'étais même pas sûr que cela arriverait un jour", a commenté Hamilton en sortant de sa monoplace.

Mais il est très probable que le total du Britannique serait resté à 99 coupes si la pluie n'était pas brutalement tombée sur Sotchi, à moins de dix tours de l'arrivée. Sur le sec, Hamilton était tenu en respect par Lando Norris, auteur de la pole position et du meilleur tour en course. Par la suite, le pilote McLaren a tenté le tout pour le tout en continuant avec ses gommes slicks, contrairement à Hamilton qui est rentré au stand. Quelques minutes plus tard, les positions s'inversaient alors que la pluie redoublait d'intensité.

Hamilton n'a pas tari d'éloges sur le pilotage de Norris en Russie et a même affirmé qu'il n'aurait pas pu faire mieux que la deuxième place dans des conditions sèches. "Lando a fait un excellent travail, son rythme était incroyable", a-t-il indiqué avant d'ajouter : "Il aurait été difficile de dépasser Lando [sur le sec] sans l'aide du trafic ou d'une erreur, qu'il n'a jamais commise. Il était très rapide et avait le meilleur tour".

La course s'est décidée au 49e tour, au moment où Hamilton a plongé dans la voie des stands sur ordre de son équipe. Le Britannique était pourtant réticent, puisqu'il avait indiqué à son stand que la pluie diminuait dans la portion humide. Au final, le pilote a obtempéré et a félicité son équipe, qui disposait de plus amples informations sur les conditions, pour avoir adopté la meilleure stratégie.

"L'équipe a pris la bonne décision à la fin", a expliqué Hamilton. "Je ne voulais pas laisser Lando s'échapper et, bien sûr, je ne savais pas comment allait évoluer la météo. Je suis extrêmement reconnaissant envers les hommes et les femmes présents ici [à Sotchi] et à l'usine."

Cette victoire en Russie offre à Hamilton les clés du championnat. Le septuple Champion du monde compte désormais deux points d'avance sur Max Verstappen, qui est parvenu à transformer sa dernière position sur la grille de départ en deuxième place à l'arrivée. "Il n'y a rien que je puisse faire pour ceux qui sont derrière moi", a lancé Hamilton à ce sujet. "C'est un résultat rêvé pour Max, mais je suis heureux pour les points [de la victoire]."