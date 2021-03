Hamilton vainqueur : "Pas mal pour un vieux !"

"Pas mal pour un vieux !" Ce sont les mots lancés à la radio par Peter Bonnington dans le tour de décélération en réponse à un "J'ai encore ce qu'il faut, Bono", la voix de l'ingénieur de Sir Lewis Hamilton trahissant l'émotion qui a été celle du clan Mercedes lors de l'irrespirable fin de course du Grand Prix de Bahreïn.

En effet, quand Max Verstappen est revenu sous la seconde d'écart à une demi-douzaine de tours du drapeau à damier, peu donnaient cher de la peau de Hamilton, au volant d'une monoplace légèrement moins performante et sur des pneus un peu plus usés. Pourtant, profitant notamment d'un dépassement hors limites de son adversaire au virage 4 et d'une position rendue quelques virages plus loin, le septuple Champion du monde a finalement réussi à tenir et à franchir la ligne d'arrivée en tête, signant sa 96e victoire en discipline reine.

"Wow, quelle course difficile...", a expliqué le Britannique après la course. "Clairement, en nous arrêtant tôt, nous savions qu'il serait difficile de couvrir Max. Ils avaient de superbes performances tout le week-end. Donc il fallait quelque chose de vraiment spécial et nous nous sommes arrêtés pour ce dernier relais et avons essayé de trouver le bon équilibre entre ne pas attaquer trop tôt et avoir des pneus en vie en fin de course."

"La fin de course a été difficile et Max était sur mon dos jusqu'au bout mais nous avons réussi à le retenir de justesse. Ça a été l'une des courses les plus dures depuis un moment, donc je suis immensément reconnaissant envers les hommes et les femmes à l'usine et les gars ici aussi, qui continuent de repousser les limites et n'abandonnent jamais même si nous pensions que nous étions en retrait."

Alors que beaucoup attendent déjà la lutte contre Verstappen comme l'histoire sportive de cette saison, le Britannique est lui aussi enthousiaste : "Je le suis assurément et je pense que chaque année, on parle du moment où l'on atteint son pic, et j'essaie de m'en assurer, je pense que le timing est crucial. Je pense que je suis probablement à ce niveau et Max est très bien en ce moment aussi. Il va nous falloir tout donner et plus encore pour réaliser des performances comme celle-ci, mais nous aimons ce défi, j'aime ce défi et j'aime toujours ce que je fais."

Quand il lui est rappelé que c'est sa première victoire lors d'une manche inaugurale depuis 2015, il répond : "C'était si dur dans la voiture aujourd'hui, mais c'était un super week-end, et c'est un très bon début pour nous. Pendant les essais, on pensait qu'on aurait six ou huit dixièmes de retard. Donc le travail qui a été fait la semaine dernière a été spectaculaire. Et je suis tellement fier de voir que tout le monde est si hypé par aujourd'hui aussi."