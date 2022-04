Hamilton : "Ce que je sais, c'est que je n'ai pas pu suivre la Haas"

Un point, c'est tout. Qualifié 16e, parti 15e et arrivé dixième, Lewis Hamilton devra se contenter de cette remontée. Le septuple Champion du monde était arrivé à Djeddah avec la certitude de devoir limiter les dégâts, mais sans doute pas dans une telle mesure. Dans une course plombée par son élimination dès la Q1 la veille, il a fait ce qu'il a pu pour remonter dans le top 10, à la faveur notamment d'un premier relais très long en pneus durs.

"J'ai eu du mal au début avec la température des pneus, puis ça s'est amélioré et j'ai commencé à gagner du temps sur les gars devant", explique-t-il au micro de Sky Sports. "Je crois qu'ils étaient en mediums, ils ont commencé à perdre de la performance et c'était vraiment un bon relais. J'attaquais, je crois que je faisais à peu près les même temps que George [Russell], qui avait des pneus durs neufs, donc je me sentais bien à ce stade. Puis tout s'est écroulé quand ces voitures se sont arrêtées."

Car la stratégie de Mercedes a pâti de la fermeture de la voie des stands, décrétée après les défaillances ayant touché successivement Fernando Alonso et Daniel Ricciardo, dans un timing défavorable à Hamilton. "Nous devrons en parler avec l'équipe", souffle le Britannique. "C'est décevant mais j'ai pris au moins un point et nous allons travailler dur. Nous avons tous les deux marqué des points pour l'équipe."

Pour Hamilton, le constat est limpide : la W13 manque de performance et ne lui offre pas le confort de pilotage voulu pour en tirer la quintessence. Les derniers tours ont été un douloureux rappel de cette situation, déjà jugée "totalement inacceptable" par Toto Wolff avant même le Grand Prix.

"Je n'ai pas vraiment l'impression que les choses ont beaucoup changé depuis le dernier Grand Prix, ça ne fait que quelques jours", rappelle Hamilton. "Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas pu suivre la Haas à la fin. Quelle que soit la puissance qu'ils avaient, on m'a doublé rapidement après que j'ai dépassé Magnussen plus tôt dans la course. Nous avons donc beaucoup de travail à fournir, mais je sais que j'ai une grande équipe, et nous allons rester concentrés pour tenter de nous améliorer."

"Au niveau de l'équilibre, la voiture se comportait bien mais n'était tout simplement pas assez rapide. Le résultat final n'est pas génial mais la course s'est relativement bien passée. Nous avons été malchanceux avec la manière dont ça s'est déroulé avec la VSC à la fin, mais j'ai tout donné. La journée d'hier a rendu le week-end très difficile, et j'en prends la responsabilité. Nous devons continuer à nous battre, c'est tout ce que nous pouvons faire."