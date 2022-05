Hamilton peine à comprendre le rythme de Mercedes en qualifs

Les samedis après-midi se suivent et se ressemblent pour Mercedes. Encore une fois, la marque à l'étoile n'a pas brillé en qualifications, laissant Ferrari et Red Bull se disputer la pole position. La W13 la mieux placée, celle de Lewis Hamilton, n'a pris que la huitième place, à une seconde pleine du meilleur temps de Charles Leclerc.

Pourtant, depuis le GP d'Espagne, l'équipe allemande réussit à atténuer le marsouinage dont elle souffre depuis le début de la saison. Mais en Principauté, sur une piste particulièrement exigeante du point de vue aérodynamique, c'est le train arrière qui ne donne pas satisfaction. Un manque de performance que le le septuple Champion du monde n'arrive pas à comprendre.

"Nous avons peu d'appui à l'arrière. Beaucoup à l'avant, mais rien à l'arrière", a déploré Hamilton. "Aujourd'hui, les sensations [dans la voiture] étaient meilleures mais il semble que nous soyons plus lents, je ne sais pas vraiment pourquoi. On a l'impression d'avoir amélioré la voiture au niveau des rebonds mais nous avons été plus lents."

Interrogé par Motorsport.com, Toto Wolff a confirmé que le marsouinage ne posait pas de problème à Mercedes qui, en raison de ses réglages loin d'être optimaux, ne pouvait pas espérer mieux que la troisième ligne en qualifications.

"Le marsouinage n'est pas de retour, nous raclons le sol", a commenté le directeur d'équipe. "On frappe le sol d'une manière très différente. La voiture est trop rigide, trop basse, et l'écart en qualifications est le même qu'à Barcelone. Donc nous avons probablement fini [à une position] réaliste. La voiture est bonne pour la cinquième et la sixième place, Norris nous a devancé mais nous n'aurions pas dû nous attendre à un miracle, surtout à Monaco."

La pluie pourrait néanmoins venir en aide à Hamilton et Mercedes en redistribuant les cartes ce dimanche. Les dernières prévisions annoncent de la pluie durant toute la course, ce qui pourrait varier les stratégies et permettre aux pilotes de la marque à l'étoile de remonter au classement. Hamilton ne s'accroche aujourd'hui qu'à cette possibilité, compte tenu de la difficulté à dépasser sur une piste sèche.

"Je veux qu'il pleuve pour [ne pas] être huitième sur le sec. On ne peut pas doubler ici. J'espère que la météo va faire des siennes et créer des opportunités, peut-être qu'il y aura des stratégies différentes. Ce serait bien d'avoir de la chance pour une fois", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Luke Smith et Filip Cleeren