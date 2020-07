Hamilton pénalisé sur la grille du GP d'Autriche !

À quelques minutes du départ du Grand Prix d'Autriche, les commissaires sportifs ont à nouveau dû se saisir de l'incident survenu samedi en qualifications avec Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes avait signé son meilleur chrono de Q3 en améliorant malgré la présence d'un drapeau jaune, consécutif à la sortie de piste devant lui de son coéquipier Valtteri Bottas. C'est ce qui lui vaudra de partir sur la cinquième place de la grille de départ, après avoir été pénalisé de trois places. Cette sanction profite à Max Verstappen, désormais deuxième, Lando Norris (3e) et Alexander Albon (4e).

Lire aussi : La régression de Ferrari rouvre les questions sur son moteur

Samedi soir, les commissaires ont estimé que le sextuple Champion du monde avait des circonstances atténuantes, s'appuyant sur des images démontrant que des diodes vertes étaient allumées en même temps que les jaunes. Innocenté, Hamilton pensait avoir conservé sa deuxième place sur la grille de départ, jusqu'à ce que Red Bull Racing porte réclamation ce dimanche midi. L'écurie autrichienne l'a fait à la lumière de nouvelles images en sa possession et dans la volonté d'obtenir de la régularité dans les décisions. Christian Horner a en effet rappelé la pole position retirée à Verstappen au Mexique l'an dernier suite au non-respect d'un drapeau jaune.

"Naturellement, une nouvelle preuve a émergé avec un angle de caméra différent, donc nous leur demandons juste de l'examiner", expliquait ce midi le directeur de Red Bull au micro de Movistar. "Surtout si l'on considère ce qui s'est passé avec Max l'an dernier à Mexico. Plus que tout, nous voulons juste de la constance, sinon qu'allons-nous faire la prochaine fois qu'il y a un drapeau jaune ?"

La preuve apportée a visiblement convaincu les commissaires sportifs de revoir leur décision et d'infliger une pénalité de trois places à Hamilton, conformément au barème appliqué pour ce genre d'infraction.

"Les commissaires admettent que la vidéo embarquée de la voiture #44 représente un nouvel élément significatif qui n'était pas en leur possession lors de l'audience de samedi, et ils ont donc revu la situation", peut-on lire dans la décision de ce dimanche. "Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture #44 (Lewis Hamilton) et le représentant de l'équipe, ils ont étudié la nouvelle preuve vidéo et les preuves télémétriques. La nouvelle vidéo montre clairement qu'un signal lumineux jaune clignote sur la gauche de la piste au virage 5. Un signal lumineux vert clignotait à la fin du secteur 9. Prenant ces faits en compte, les commissaires déterminent que la décision est modifiée et que la pénalité s'applique."