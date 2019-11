Hamilton pénalisé, Sainz sur le podium !

L'incident a eu lieu dans l'avant-dernier tour du Grand Prix du Brésil, quand Lewis Hamilton a tenté l'intérieur sur Alexander Albon dans le second secteur. Une manœuvre qui s'est soldée par un accrochage. Le Britannique a finalement franchi la ligne troisième quand le pilote Red Bull descendait dans le fond du classement.

S'estimant responsable dès sa sortie du cockpit, Hamilton a bien été pénalisé par les commissaires, de cinq secondes. Cela le repousse à la septième position provisoire, et permet à Carlos Sainz de monter sur son premier podium en F1. Une position qui pourrait également être provisoire pour l'Espagnol, soupçonné d'une éventuelle infraction liée au DRS.

Voici la décision rendue par les commissaires : "La voiture #23 était sur sa trajectoire de course normale. La voiture #44 a tenté de passer à l’intérieur, mais n’a pas pu aller assez loin pour accomplir le dépassement, et au moment où il a réalisé qu’il n’y aurait pas suffisamment d’espace, il n’a pas pu s’extirper de la situation et un accrochage est survenu. Les commissaires ont déterminé que la voiture #44 était majoritairement en faute pour l’accrochage avec la voiture 23 au virage 10, et ont donc infligé une pénalité de cinq secondes."

Le Top 10 du GP du Brésil 2019