Hamilton va être pénalisé sur la grille à Monza

Les conséquences de l'accrochage de Lewis Hamilton avec Fernando Alonso au premier tour du Grand Prix de Belgique se font encore ressentir du côté de Mercedes. Les analyses menées sur l'unité de puissance de la Flèche d'Argent, endommagée lors de l'incident, ne donnent pas satisfaction pour l'instant, et il semble désormais clair que celle-ci ne sera plus mise à contribution en qualifications ou course.

Par conséquent, il deviendra inévitable d'utiliser un quatrième groupe propulseur sur la monoplace #44 d'ici la fin de la saison. Mercedes a donc décidé de le monter sur la monoplace du septuple Champion du monde dès Monza, une piste favorable aux dépassements et donc à une remontée du fond de grille – car c'est bien de là que s'élancera Hamilton, son quota de pièces moteur étant dépassé. Certains éléments de l'unité de puissance de Spa pourraient quant à eux être montés lors de séances d'essais libres afin de limiter le kilométrage des autres groupes propulseurs de son quota dans les Grands Prix à venir.

Plus loin sur la grille, avec probablement moins d'incidence compte tenu de ses performances récentes en qualifications (deux éliminations en Q1), Valtteri Bottas va également prendre le départ à l'arrière du peloton. Comme il le craignait, le pilote Alfa Romeo va être équipé au minimum des nouvelles pièces suivantes : un moteur, un turbo et un MGU-H. Cela représenterait déjà 15 places de pénalité sur la grille de départ, et il devrait donc être placé devant Lewis Hamilton, mais probablement derrière le reste du plateau – à moins évidemment d'un véritable miracle en qualifications, qui le verrait se hisser dans le top 4 en Q3.

Chez Haas, il est confirmé que Mick Schumacher va recevoir une nouvelle boîte de vitesses et écoper de cinq places de pénalité. Enfin, mais il s'agit cette fois d'une supposition, Red Bull Racing pourrait également équiper Sergio Pérez d'une nouvelle unité de puissance, là aussi en raison de la nature du circuit de Monza. Il semble que ce dénouement soit de toute façon inéluctable pour le pilote mexicain compte tenu de l'état actuel des autres pièces à sa disposition.

Avec Jonathan Noble et Adam Cooper