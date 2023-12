Hamilton admet avoir pensé à quitter la F1 après Abu Dhabi 2021

Au moins deux saisons encore attendent Lewis Hamilton en Formule 1, lui qui a prolongé à la fin de l'été son contrat avec Mercedes. Néanmoins, le septuple Champion du monde admet avoir pensé à quitter la discipline, que ce soit devant les difficultés de son écurie ces deux dernières années, vierges pour lui de toute victoire, ou au soir de la finale polémique du championnat 2021 à Abu Dhabi.

Dans un entretien accordé à une sélection de médias, parmi lesquels Motorsport.com, le Britannique a confié ses moments de doute. "Naturellement, je ne suis qu'un être humain", reconnaît-il. "Si quelqu'un au monde vous dit qu'il ne traverse pas ce genre de choses, il est dans le déni. Nous sommes tous des êtres humains."

Vainqueur au moins une fois chaque année depuis qu'il était arrivé en Formule 1 en 2007, Lewis Hamilton a vu cette série prendre fin en 2022, et la victoire lui a aussi manqué en 2023. Il assure toutefois que l'on accorde trop d'importance à cette statistique et qu'il faut voir plus loin.

"Je pense que c'est une idée fausse", explique-t-il. "Quand j'étais plus jeune, j'ai connu de mauvaises années. En 2009, la voiture était horrible. On a décroché une victoire cette année-là parce que l'on avait une deuxième évolution en cours de saison. Et puis 2010-2011, ce ne sont pas non plus de grandes années. L'une de mon côté, sur le plan personnel, l'autre parce que la voiture n'était pas spectaculaire. Alors peut-être que c'est [actuellement] la plus grosse disette en matière de succès, mais si l'on excepte les victoires, ça ressemble à ces saisons-là."

"Je pense avoir beaucoup appris sur mon état d'esprit et sur la manière de maintenir quelque chose de solide, de rester positif, en ajoutant de nouveaux outils à mon arsenal pour continuer à faire ce que je fais. J'ai 38 ans, bientôt 39, et je me sens bien dans mon corps. C'est dû à certains outils que j'ai pu accumuler au cours de ces deux années. En dehors des circuits, je pense avoir fait avec un bien meilleur travail pour maintenir mon énergie et ma concentration."

"J'ai une meilleure équipe que jamais autour de moi. En fin de compte, je pense que lorsqu'il y a des saisons difficiles comme ça, il y a toujours des moments où tu te dis : 'Est-ce que ça vient de moi ou de la voiture ? Est-ce que j'en ai encore ? Est-ce que ça a disparu ?' Car ce moment où la magie opère te manque. Quand tout est réuni, la voiture et toi, et qu'il y a cette étincelle, c'est extraordinaire, et c'est ça que l'on recherche."

Avant ces deux années compliquées avec Mercedes, il y a eu le huitième titre perdu à Abu Dhabi en décembre 2021 face à Max Verstappen. Un épisode lié à des circonstances particulières, qui ont fait polémique en raison des choix à l'époque de la direction de course. Au lendemain de l'épreuve, Lewis Hamilton s'est complètement retiré de la vie publique pendant de nombreuses semaines. Et s'il ne l'a pas laissé transparaître ensuite, il admet aujourd'hui avoir pensé tout arrêter.

"Bien sûr, oui", confirme-t-il quand cette question lui est posée directement. "Tellement de choses m'ont traversé l'esprit pendant cette période. Mais je pense que l'une des pires choses que l'on puisse faire, c'est de prendre des décisions en se basant sur les émotions. Parce que quand tu es dans l'émotion et dans le feu de l'action, le plus souvent, tu ne prends pas les meilleures décisions. Les émotions étaient fortes, c'était vraiment, vraiment une période difficile, alors j'ai dû attendre que les choses se calment, que mes pensées soient claires, et que je puisse prendre les bonnes décisions."

"J'étais entouré de ma nièce et de mon neveu, j'étais dans un endroit magnifique, à Hawaï, avec ma famille. Et à un moment où je me sentais vraiment heureux, j'avais envie de me relever et de continuer à avancer", conclut-il.