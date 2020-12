Hamilton : L'arrivée de Pérez chez Red Bull va compliquer notre tâche

Max Verstappen a remporté sans coup férir le Grand Prix d'Abu Dhabi, manche de clôture de la saison 2020 de F1, signant ainsi sa seconde victoire de l'année en devançant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Le Néerlandais a mené tous les tours et les pilotes de la marque à l'étoile ne sont jamais parvenus à se rapprocher suffisamment pour espérer l'inquiéter.

Ce résultat n'a bien sûr eu aucun impact sur les classements puisque Hamilton et Mercedes étaient assurés du titre depuis longtemps, et Bottas a même conservé sa seconde place chez les pilotes. Toutefois, pour la structure septuple Championne du monde, cette course a prouvé que Red Bull disposait des ressources pour être un concurrent sur la durée de l'année prochaine.

Et pour Hamilton, la signature annoncée ce vendredi de Sergio Pérez, qui remplacera un Alex Albon en difficulté, ne peut qu'être un renfort de taille. "Avec tout le respect que je dois à Alex, lors des courses que nous avons eues, c'était Valtteri et moi contre Max. Maintenant, j'ai été dans la position de Max, où une fois, en particulier quand j'étais chez McLaren, j'étais la voiture leader, et puis la deuxième voiture n'était pas dans la lutte. Donc quand on se battait contre Ferrari, ils pouvaient vraiment faire évoluer la stratégie, et nous rendre la tâche beaucoup plus difficile."

"Je pense donc naturellement que cela rend Red Bull plus fort, surtout vu les performances de Sergio. Je pense que Sergio a incroyablement bien piloté cette année, et qu'il méritait vraiment d'avoir un baquet. J'ai donc été très heureux d'apprendre qu'il avait été engagé par l'une des meilleures équipes et qu'on lui avait donné cette opportunité. Je pense que ça va être passionnant de le voir affronter Max. Et cela va rendre notre tâche beaucoup plus difficile en tant qu'équipe."

"Il va donc falloir vraiment améliorer notre jeu, parce que ce sera un combat comme nous n'en avons pas vu depuis un certain temps, avec les deux pilotes qui se battent contre nous. Mais c'est ce que nous apprécions au sein de l'équipe, c'est ce pour quoi nous travaillons. Nous aimons les défis, et ça va rendre la situation encore plus excitante."

Des propos qui font écho à ceux tenus par le même Hamilton à la sortie du cockpit à Abu Dhabi, quand l'arrivée de Pérez n'était pas encore connue. "Nous aurons de toute évidence un combat à livrer l'année prochaine. Sans aucun doute, ces gars vont être forts, car la voiture que [Verstappen] pilote est à peu près la voiture de l'année prochaine, et c'est la même chose pour nous. Je suis excité par ce défi, et par cette bataille que nous espérons livrer."

Même s'il évoque 2021 de façon aussi claire, il faut toutefois rappeler que Lewis Hamilton ne sera plus sous contrat avec Mercedes en fin d'année 2020 et que la prolongation attendue depuis plusieurs mois n'a toujours pas été officiellement signée à l'heure d'écrire ces lignes.

