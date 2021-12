Hamilton : "Nous ne sommes pas performants sur un tour"

Lewis Hamilton a démarré son week-end en Arabie saoudite de la meilleure des manières. Sur le nouveau circuit urbain de Djeddah, le pilote Mercedes a signé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres, devançant Max Verstappen en EL1 puis Valtteri Bottas en EL2.

Mais derrière ces performances encourageantes se cache une préoccupation : Hamilton n'est en effet pas emballé par le rythme de sa W12 sur un tour. Alors que la position de départ est particulièrement importante en ville, les simulations de qualifications n'ont pas été aussi bonnes que celles de course dans le camp Mercedes.

"Ce que j'ai immédiatement remarqué [en EL1], c'est qu'il y avait énormément d'adhérence", a lancé Hamilton. "Nous n'avons pas été plus rapides [en EL2], les rythmes sur les longs relais étaient très similaires. Nous avons essayé plusieurs solutions avec les réglages. Par rapport aux autres [voitures], nous ne sommes pas performants sur un tour, mais nous ne sommes pas mauvais sur les longs relais."

Les doutes du septuple Champion du monde quant à son rythme sur un seul tour sont partagés par Andrew Shovlin. Selon le directeur de l'ingénierie piste de Mercedes, la petite forme sur des relais plus courts s'explique par la difficulté à tirer le meilleur parti des pneus tendres de Pirelli lorsque les températures baissent.

"Je pense que nous sommes satisfaits des performances de la voiture sur les longs relais", a indiqué Shovlin au micro de Sky Sports. "Nous étions plus heureux en [EL1] qu'en [EL2] concernant le rythme sur un tour. Nous avons un peu de mal à exploiter l'adhérence avec les pneus, en particulier avec les tendres. Nous avons quelques pistes pour comprendre nos problèmes, nous serons occupés à améliorer [la voiture] cette nuit."

"La situation était plus satisfaisante [en EL1], lorsque la piste était plus chaude. Une fois la nuit tombée, nous avons eu beaucoup plus de mal. Nous avons l'air compétitifs sur les longs relais, ce signifie que la voiture est naturellement performante. Nous devons simplement peaufiner les réglages pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre [d'utilisation] en Q3."

Au sujet des pneus, les enveloppes dures et mediums ont apporté satisfaction à Hamilton, les gommes tendres supportant difficilement les exigences du circuit. "Max [Verstappen] a utilisé le pneu dur au début, en EL1, et il était plus performant que le tendre", a précisé le Britannique. "Le pneu tendre est probablement un peu trop tendre pour les zones à haute vitesse, il ne tient pas."