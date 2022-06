Lewis Hamilton élu "Pilote du Jour" du GP d'Azerbaïdjan

Au terme d'une course qu'il aura terminée éprouvé physiquement, au niveau du dos notamment, par le marsouinage subi au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton a décroché une quatrième position et le titre de Pilote du jour.

Le septuple Champion du monde a connu un début de course sans grand relief en demeurant à sa position avant les premiers abandons et en ne parvenant pas, privé d'une assez grosse pointe de vitesse, à prendre l'avantage sur Pierre Gasly. Lors de son premier arrêt au stand, sous Virtual Safety Car, il a perdu du temps derrière George Russell et dans un mauvais arrêt, à l'issue duquel il a été renvoyé en piste derrière un Sebastian Vettel qu'il devançait auparavant.

Butant un temps sur Esteban Ocon avant de prendre l'avantage, Hamilton a ensuite déroulé son rythme malgré ses douleurs pour revenir dans le top 4, profitant d'une bonne gestion d'une ultime VSC pour disposer d'un avantage pneumatique net sur Gasly et passer le Français pour terminer à une vingtaine de secondes de son équipier.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Lewis Hamilton - 14,8%

Max Verstappen - 13,6%

Sebastian Vettel - 13,1%

Sergio Perez - 10%

Pierre Gasly - 9,3%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton Monaco Sergio Pérez Azerbaïdjan Lewis Hamilton

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)