Lewis Hamilton élu "Pilote du Jour" du GP de Grande-Bretagne 2020

Après avoir résisté à Valtteri Bottas au départ puis dû gérer la pression de son équipier tout au long de la course, Lewis Hamilton avait semblé avoir fait le plus difficile en creusant l'écart dans la dernière partie de Grand Prix, à mesure que Bottas devait gérer ses gommes et faire face à une crevaison.

Cependant, le Britannique s'est lui-même retrouvé avec un pneu avant gauche crevé dans l'ultime boucle, terminant la course à un rythme très lent et avec seulement cinq secondes d'avance sur Max Verstappen alors qu'il en comptait plus d'une trentaine à l'entame de ce dernier tour.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon Styrie Sergio Pérez Hongrie Max Verstappen Grande-Bretagne Lewis Hamilton

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)