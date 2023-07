Hamilton a piloté une Mercedes "au plus mal" en EL2

En quittant le Hungaroring aux 16e et 20e places, Mercedes n'a pas débuté son week-end de la meilleure des manières, d'autant que les pilotes de l'équipe allemande se sont montrés optimistes quant aux performances de la W14 en marge du Grand Prix de Hongrie.

Premier représentant de la marque à l'étoile sur la feuille des temps en Essais Libres 2, à une seconde pleine du meilleur temps établi par Charles Leclerc, Lewis Hamilton a déploré le mauvais comportement de sa monoplace en piste.

"Les sensations n'étaient pas bonnes", a-t-il résumé. "C'était comme si la voiture était au plus mal aujourd'hui, mais nous travaillons sur les réglages ce soir. D'habitude, comme l'année dernière, les sensations étaient horribles au début, et puis on renverse la situation avec des changements de réglages. C'est ce que nous faisons ce soir. J'espère que demain sera meilleur."

De son côté, George Russell s'est montré moins alarmiste. La révision de l'allocation pneumatiques pour le week-end a altéré le programme d'essais de l'équipe, Hamilton et Russell ayant exclusivement roulé avec des gommes mediums en EL2, ce qui explique les chronos discrets des deux pilotes.

"Ce n'était pas trop mal en toute honnêteté. Notre programme était évidemment différent des autres, nous n'avons utilisé qu'un seul train de pneus tout au long [de la journée], un train de pneus usés depuis les EL1. Les temps au tour ne sont donc pas vraiment représentatifs mais je suis sûr que ce sera mieux demain", a-t-il commenté.

"Nous avons des difficultés avec l'adhérence générale. Je ne pense pas que les pneus soient dans la bonne fenêtre, que ce soit avec peu ou beaucoup de carburant. Nous devons donc comprendre pourquoi, si nous devons faire un tour de sortie plus rapide ou plus lent pour les relais de qualifications, pour les relais de course, si nous devons attaquer plus et gérer davantage. Ces choses sont parfois un peu difficiles lorsque vous êtes dans un cockpit, sans regarder les données pour comprendre si les pneus sont plus froids ou plus chauds et de quoi ont-ils besoin exactement pour aller un peu plus vite."

Et Russell d'évoquer également l'habituelle amélioration des performances de Mercedes le samedi et le dimanche : "Nous restons concentrés sur notre amélioration. Nous savons toujours que nous avons tendance à nous améliorer au fur et à mesure que le week-end avance. Nous avons appris des choses intéressantes au cours de cette seule séance. Voyons ce que nous pouvons faire ce soir."