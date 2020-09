Hamilton : "C'est le pire endroit pour être en pole"

Lewis Hamilton a bien failli se retrouver sur le 15e emplacement de la grille de départ sur le Sochi Autodrom. La Q2 a très mal tourné pour le pilote Mercedes, qui a vu son premier chrono annulé pour non-respect des limites de la piste au premier virage. Il voulait alors effectuer un deuxième tour, mais l'écurie lui a demandé de rentrer au stand pour chausser un autre train de pneus mediums neufs, étant donné que les gommes utilisées par chaque pilote pour faire son meilleur temps en Q2 doivent l'être au départ de la course également.

Hamilton était alors largement dans les temps pour se qualifier, avec le meilleur chrono absolu dans le deuxième partiel, mais a vu sa tentative interrompue par l'accident de Sebastian Vettel au virage 4. Le drapeau rouge a été agité, et il ne restait alors que deux minutes et 15 secondes au compteur. Nombreux étaient les pilotes à faire la queue à la sortie des stands pour reprendre la piste, et Hamilton n'a franchi la ligne de départ qu'avec une grosse seconde de marge pour entamer son dernier tour, cette fois en pneus tendres. Le quatrième chrono s'est avéré amplement suffisant pour entériner son passage en Q3.

"Cette séance a été l'une des pires séances qualificatives qui soient", déplore le Britannique. "C'était horrible. J'ai retenu mon souffle tout du long. On m'a supprimé mon chrono, c'était la première fois du week-end que je sortais large à cet endroit. Je voulais rester en piste et faire un autre tour, juste pour assurer, mais ils m'ont dit de rentrer et de chausser des pneus neufs, puis le drapeau rouge a été agité. C'était un vrai risque de se retrouver avec ces pneus à la fin. Finalement, je vais prendre le départ en pneus tendres, ce qui n'est pas bien."

Si l'adhérence supplémentaire des pneus tendres lui procurera un avantage à l'extinction des feux, Hamilton devra en effet composer avec un premier relais plus court que ses rivaux, et il a déjà fait plusieurs tours avec ses deux trains de mediums, ce qui complique ses options stratégiques. En Q3, l'Anglais était intouchable, mais il est bien conscient que la longue pleine charge séparant la grille de départ du premier freinage va le mettre en danger.

"C'est sympa d'être en pole, mais c'est probablement le pire endroit pour être en pole, avec ces voitures qui ont davantage de traînée cette année", souligne-t-il. "Je vais très probablement me faire dépasser avec l'aspiration, demain. Les gars contre qui je me bats seront tous deux en mediums demain, ça va vraiment compliquer le fait de gagner la course. Je vais néanmoins rester positif, essayer de comprendre comment m'en sortir. Prendre un bon départ, quel qu'il soit. Et on verra."

On note par ailleurs que Hamilton fait l'objet d'une enquête des commissaires pour ne pas avoir respecté les consignes de retour en piste au virage 2, tout comme Magnussen, Grosjean et Latifi.