Hamilton : Une pole sous la pluie qui le ramène à Silverstone 2008

Lewis Hamilton a signé à Spielberg la 89e pole position de sa carrière, lors d'une séance disputée intégralement sous la pluie après avoir été repoussée de 45 minutes. Le Britannique a signé deux tours qui auraient été suffisants pour la pole en Q3, mais le dernier lui a permis d'être 1,2 seconde devant l'ensemble de la concurrence.

Après la séance, le sextuple Champion du monde a expliqué n'avoir fait qu'un avec sa Mercedes W11 et que cela lui avait rappelé Silverstone en 2008, lorsqu'il avait gagné la course sous la pluie de plus d'une minute. "C'était un tour fantastique, le dernier. Je pense qu'il était juste important de gérer son temps, de gérer sa batterie, de savoir quand utiliser les quelques tours dont on dispose pour les qualifications, de créer l'écart, et de ne pas faire d'erreur quand ça compte."

"Ce dernier tour était pour moi aussi proche de la perfection que possible dans ces conditions. Comme il pleuvait davantage, je suis encore plus heureux de savoir que nous avons pu aller un peu plus vite à ce moment-là. Cela me ramène à des moments comme Silverstone 2008, où l'on ne fait qu'un avec la voiture, où l'on n'est pas du tout déstabilisé et où l'on est très dynamique dans son pilotage, d'un virage à l'autre. Les plaques humides se succèdent, les flaques d'eau se déplacent avec les voitures qui vous précèdent, et c'est un énorme défi."

"Il s'agissait probablement des pires conditions dans lesquelles nous puissions faire rouler ces voitures. C'était un défi incroyable. Je suis reconnaissant que nous ayons pu faire les qualifications, alors que nous avons manqué la séance du matin. C'est un vrai défi, je pense, pour tout le monde."

"La visibilité était très, très minime, et le fait de s'assurer de l'écart et de mettre les tours bout à bout au moment où cela comptait était vraiment la clé. Mais l'équipe a fait un excellent travail en termes de positionnement [sur la piste] et au niveau des informations que je recevais. Je me suis senti à l'aise aujourd'hui sous la pluie."

