Hamilton a conquis sa 91e pole malgré un tête-à-queue

En battant le record de la piste de Silverstone en qualifications ce samedi, Lewis Hamilton a décroché la 91e pole position de sa carrière. Le Britannique et Mercedes ont de nouveau offert une démonstration de force en écrasant littéralement la concurrence, avec un Max Verstappen troisième et relégué à une seconde pleine. Néanmoins, Hamilton n'est pas tout à fait seul au monde, avec un coéquipier à ses côtés qui reste le premier homme à battre. Ce sont finalement trois dixièmes à son avantage qui lui ont permis de prendre le dessus sur Valtteri Bottas, en dépit d'une séance loin d'être un long fleuve tranquille.

"Au bout du compte, c'est en effet un gros écart entre nous et la troisième place, mais peu importe", fait remarquer Hamilton. "Vous savez qu'à la fin, Valtteri me pousse à la limite et il a fait un travail fantastique tout le week-end. J'ai fait des changements avant les qualifications et c'était pire. C'était une véritable lutte. Ce circuit est tout simplement incroyable, avec toutes ces rafales de vent dans tous les sens et à différents endroits. C'est un peu comme jongler tout en étant sur une plateforme mobile, et à haute vitesse."

En délicatesse avec ses réglages, le sextuple Champion du monde a également cru se mettre en difficulté au début de la Q2 lorsqu'il est parti en tête-à-queue dans sa première tentative avec les pneus mediums. Il lui a fallu se remettre d'aplomb pour aller chercher la pole un peu plus tard.

"En qualifications, tout est question de confiance à bâtir, et j'ai fait ce tête-à-queue", explique-t-il. "J'avais du mal dans le premier secteur, à chaque tour. Et je ne sais pas comment mais quelques respirations profondes m'ont permis de me remettre en selle pour la Q3. Le premier tour n'était pas encore parfait mais il était vraiment propre. Le second était encore mieux, c'est sûr."

Cette pole à domicile, Hamilton la dédie en premier lieu à son public, absent pour cause de huis clos en ces temps de pandémie, et qu'il espère retrouver l'année prochaine.

"Vous pouvez voir que tout est vide ici, alors que normalement on entend les klaxons, il y a des drapeaux partout, de la fumée, une ambiance incroyable. Quand on sort de la voiture il y a une énergie différente. Ils nous manquent, clairement. Mais j'espère qu'ils seront heureux de ce qu'ils ont vu chez eux. Je tiens à remercier énormément cette équipe, ces gens, et tous ceux qui ne sont pas là mais travaillent constamment et sans relâche pour avancer, développer, et continuer à faire que je suis fier d'en être."