Hamilton prédit un "bel avenir" à Albon

Ayant perdu du terrain suite à sa passe d'armes avec Max Verstappen au premier tour du Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton s'est retrouvé cinquième, s'emparant de la quatrième place occupée par la McLaren de Carlos Sainz au quatrième tour. Le pilote Mercedes a ensuite passé 11 boucles derrière Alexander Albon, auteur d'un départ sage, qui s'est intelligemment emparé de la troisième place derrière les Ferrari et tenait le rythme de ces dernières. L'Anglo-Thaïlandais a toutefois changé de pneus dès le 14e passage, et sa stratégie à deux arrêts n'a pas porté ses fruits.

"Il pilotait vraiment bien, il ne commettait aucune erreur, ou en tout cas pas trop", analyse Hamilton au sujet d'Albon. "Cette année… c'est un vrai challenge d'affronter un pilote qui est si estimé par tant de gens, qui est sur un piédestal [Verstappen, ndlr]. Et arriver si jeune, avec toutes les difficultés qu'il a eues dans sa vie – son histoire est relativement intéressante – face à toute l'adversité."

Lire aussi : Stats - Le 100e podium de Hamilton chez Mercedes

"C'était très cool de pouvoir l'observer un instant. Il est rentré au stand très tôt, je ne sais pas trop pourquoi, mais ils ont adopté la stratégie à deux arrêts et je ne l'ai plus vraiment revu après ça. Mais il est promis à un bel avenir. J'espère que Red Bull va le soutenir pendant plusieurs années. C'est très, très important, car ils ont tendance à virer les pilotes très vite s'ils ne font pas le job. J'espère qu'ils vont bien le traiter."

L'approche impitoyable de la marque au taureau a de nouveau été démontrée cette année lorsque Dan Ticktum, double vainqueur en titre du Grand Prix de Macao et vice-Champion de F3 Europe, a été écarté du Red Bull Junior Team après une apparition calamiteuse dans le championnat hivernal de F3 Asie et trois courses en demi-teinte en Super Formula. Patricio O'Ward a également quitté ce programme de jeunes pilotes seulement cinq mois après l'avoir rejoint car il n'est finalement pas éligible à la Super Licence pour 2020.

Albon impressionne Red Bull

Alexander Albon a en tout cas conclu le Grand Prix du Mexique à la cinquième place, devant son coéquipier Max Verstappen, qui a connu une course marquée par plusieurs incidents, dont un causant une coûteuse crevaison. Les accrochages se multiplient pour Verstappen depuis la trêve estivale, qu'il en soit responsable ou non, si bien qu'il n'a marqué que 39 points en six courses face aux 58 d'Albon.

"Alex a marqué plus de points que Max depuis la trêve estivale, ce à quoi l'on ne se serait jamais attendu", souligne Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Je pense qu'Alex fait du très bon travail compte tenu du fait que c'est sa première année en Formule 1. Il se renforce, il travaille très dur, il a un bon feedback dans la voiture et je pense qu'il a impressionné l'équipe avec son attitude et son application."