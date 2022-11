Hamilton prédit un retour de Vettel en F1

Sebastian Vettel a annoncé en juillet dernier qu'il allait mettre un terme à sa carrière en Formule 1 qui l'a vu, au cours de 16 saisons différentes, rouler pour BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari et enfin Aston Martin. Durant son passage, il a remporté quatre Championnats du monde qui le placent parmi les pilotes les plus titrés de la discipline.

Ces dernières années, il n'a pas connu la même réussite qu'auparavant et son passage chez Aston Martin l'a condamné à des luttes de milieu de peloton. Dans ce contexte, l'Allemand aspire désormais à une vie plus calme et à passer plus de temps avec sa famille. Toutefois, pour l'un de ses meilleurs ennemis, Lewis Hamilton, l'histoire en F1 du pilote âgé de 35 ans ne va pas s'arrêter là.

"Je me disais juste que la plupart des pilotes reviennent, comme lui [reviendra]", a déclaré Hamilton avant de s'adresser directement à Vettel lors de la conférence de presse du jeudi à Abu Dhabi : "Tu vas probablement revenir. Nous voyons d'autres pilotes qui reviennent. Donc, je suis assis ici en quelque sorte en acceptant... oui, c'est ta dernière course mais tu vas revenir. La Formule 1 a une capacité à vous aspirer de nouveau, nous l'avons remarqué chez tant d'autres pilotes."

Même s'il n'a pas fait une croix sur l'idée de courir à nouveau en compétition, Vettel est en tout cas pour le moment désireux de prendre du temps pour lui en dehors du monde du sport auto. "Je pense qu'il est naturel d'envisager d'autres choses, je ne sais pas encore quelle sera la réponse", a déclaré le quadruple Champion du monde. "Je me réjouis à l'idée de ne rien faire dans un premier temps, puis je verrai ce que cela me fera. J'ai aussi beaucoup d'autres choses en tête, d'autres intérêts et idées en dehors de la compétition."

Sebastian Vettel et Lewis Hamilton

"Mais oui, évidemment, j'ai fait ça pendant très longtemps et c'est un élément central de ma vie. Donc, il sera difficile de dire que ça ne va pas me manquer, mais dans quelle mesure et est-ce que je vais commencer à envisager autre chose, nous verrons comment ça se passera. Pour diverses raisons, j'aime le rallye, mais je suis conscient qu'il s'agit d'un défi majeur, parce que c'est tellement différent de ce que nous faisons dans les courses classiques sur circuit, par exemple."

Lorsqu'il a été demandé à Fernando Alonso si Vettel aurait envie de revenir comme lui-même l'a fait l'an passé, l'Espagnol a jugé que les circonstances de sa propre retraite en 2018 étaient différentes. "Je ne sais pas quelles sont ses émotions actuellement", a déclaré celui qui prendra la place de Vettel chez Aston Martin l'an prochain. "Mais en 2018, pour moi, même sur l'aileron avant, il était écrit 'À plus tard', ce n'était pas un au revoir."

"D'une certaine manière dans ma tête, il y avait toujours le règlement 2021, une opportunité de revenir. J'avais différents défis à l'esprit à ce moment-là. Je n'avais plus la tête à la Formule 1. Mais j'aime la F1. Et j'ai senti qu'en 2021, il pouvait y avoir une opportunité avec les nouvelles règles."

Avec Filip Cleeren et Alex Kalinauckas