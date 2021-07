Hamilton prédit une "victoire facile" pour Verstappen

En dépit du meilleur temps réalisé en EL2 par Lewis Hamilton, il y avait peu d'espoir dans le clan Mercedes au soir de la première journée du Grand Prix d'Autriche. Les craintes de la marque à l'étoile se sont confirmées aujourd'hui, avec une séance qualificative décevante conclue à la quatrième place pour le Champion du monde en titre. Hamilton a laissé Max Verstappen prendre la pole position pour la quatrième fois de l'année et, étonnamment, il a aussi été battu par Lando Norris à pneus égaux. Seulement quatrième, le #44 s'élancera donc depuis la deuxième ligne sur la grille de départ du dimanche, aux côtés de Sergio Pérez.

"Je continue à manquer de rythme", s'est-il plaint au micro de Sky Sports. "J'ai tout essayé pour obtenir plus de la voiture mais c'est là où nous nous situons en ce moment. Donc il faudra vraiment trouver de la performance pour les prochaines courses. Je ne sais pas si McLaren a apporté une amélioration, mais ils ont été super rapides aujourd'hui, Lando a fait du bon travail. Nous devons simplement essayer de nous améliorer."

Il y a une semaine, sur le même tracé, Hamilton s'était qualifié en première ligne et avait franchi la ligne d'arrivée à la deuxième place. Selon le Britannique, répéter le résultat du Grand Prix de Styrie sera extrêmement difficile compte tenu de l'écart de rythme entre la Mercedes W12 et la Red Bull RB16B. Hamilton a même annoncé que le dimanche de Max Verstappen, son rival au championnat, devrait s'apparenter à une promenade de santé.

"En se basant sur le rythme pur, [la victoire] est définitivement hors de propos", a-t-il poursuivi. "[Red Bull] a ses deux voitures devant nous et ils ont trois dixièmes au tour d'avance sur nous, je pense qu'ils ont encore amélioré leur voiture ce week-end. Ça va être une victoire facile pour Max. Pour nous, il faudra essayer de devancer au moins Pérez, et essayer de limiter la casse."

Dans la seconde Mercedes, Valtteri Bottas s'est qualifié en cinquième position, à trois dixièmes de la pole de Verstappen. Le Finlandais a admis qu'il s'attendait à être plus proche de l'écurie au taureau rouge en qualifications. "Nous sommes un peu rentrés dans le rang par rapport au week-end dernier et d'autres équipes [ont gagné] plus de temps que nous", a-t-il expliqué. "Je dirais qu'il nous manque peut-être un dixième ou deux. Je ne sais pas si c'est à cause du [pneumatique tendre] C5 ou si McLaren a clairement trouvé quelque chose."