Hamilton préfère "rire" des commentaires d'Alonso sur ses titres

Dans une interview accordée à la publication néerlandaise De Telegraaf, Fernando Alonso a déclaré : "J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu'avec son coéquipier. Je pense qu'un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu'on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur."

"En 2005 et 2006, j'ai bien commencé l'année et j'ai pu creuser l'écart. Puis les autres ont peut-être eu une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cette avance. Je n'ai jamais dû me battre avec mon coéquipier Giancarlo Fisichella pour remporter ces titres. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Sergio Pérez ou Alex Albon pour gagner des courses. Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier Rubens Barrichello pour devenir champion cinq fois d'affilée, et Hamilton s'est battu avec Nico Rosberg et Valtteri Bottas. C'est différent, à mon avis."

Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir, l'Espagnol se sentant rapidement obligé de rétropédaler sur les réseaux sociaux : "Je vous en prie : tous les titres sont incroyables, bien mérités et sources d'inspiration", avait-il notamment tweeté. "Ils sont incomparables les uns avec les autres. Profitons des champions et légendes de notre époque. Je suis fatigué de la quête continue de gros titres. Profitons-en."

Lewis Hamilton était allé de sa toute petite réaction en publiant un post sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche dans lequel il affichait une photo du GP des États-Unis 2007, quand les deux hommes étaient équipiers chez McLaren. Sur celle-ci, il est sur la première marche du podium et pose sa main sur l'épaule d'Alonso, sur la seconde marche, en accompagnant ce cliché d'un émoji au pouce levé.

Directement interrogé sur les déclarations d'Alonso à la suite du Grand Prix de Mexico qu'il a terminé au deuxième rang en prenant un tour au double Champion du monde peu avant l'abandon de ce dernier, Hamilton a déclaré : "Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire à ce sujet. Cela me fait un peu rire pour être honnête, mais j'ai essayé d'être vraiment respectueux au fil des ans."

"Quand vous me demandez qui a été le meilleur pilote pour moi, j'essaie toujours d'être élogieux, mais c'est vraiment intéressant de voir les commentaires qui sont faits, même si ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pourquoi j'ai simplement mis un pouce en l'air [sur les réseaux sociaux]."

Quand au directeur exécutif de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, il n'a pas prêté une grande attention aux échanges : "Il est taquin", a déclaré à propos d'Alonso. "[C'est] de la comédie. Cela fait les gros titres, ce sport est fait de gros titres. Ce sont de grands champions. Alonso aime bien lancer des choses comme ça."

