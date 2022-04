Hamilton libéré de toute pression malgré l'échec de 2021 ?

En décembre dernier, Lewis Hamilton a subi un cuisant échec, voyant le titre mondial lui échapper dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, au profit de Max Verstappen, à la suite d'une décision contestée de la direction de course. S'il s'est montré bon perdant, le Britannique accusait le coup et s'est muré dans un long silence, à l'écart de la vie publique.

Cette déroute pourrait-elle néanmoins avoir des suites positives ? C'est ce que pense son compatriote Damon Hill. Pour le Champion du monde 1996, Hamilton est déjà reconnu d'une certaine manière comme le plus grand pilote de tous les temps et pourrait malgré tout être libéré dans sa quête d'une huitième couronne.

"Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Lewis, mais je me demande si d'une certaine manière ça ne l'aurait pas soulagé de cette pression", analyse Hill, consultant pour Sky Sports F1. "Il a un certain nombre de titres mondiaux et plus de victoires et de pole positions que quiconque, entre autres. Et on a vu Mick [Schumacher] lui remettre le casque de Michael, ce qui reconnaissait d'une certaine manière qu'il avait battu le record de Michael. S'il remporte le huitième titre, fantastique. Il sera au-dessus, il n'y aura plus besoin d'une autre preuve. Et s'il n'a pas les huit, il aura quand même eu une carrière fantastique, remarquable à tout point de vue."

"Mais je ne sais pas ce qui motive… Moi, j'ai tout donné pour gagner une fois. J'aurais sûrement pu retenter. Mais je ne sais pas si j'aurais été capable de continuer tous les ans pour sept ou huit titres mondiaux. C'est une pression énorme que l'on se met. Vous savez, vient un stade où les gens ne veulent pas cette pression. Mais je pense que Lewis a encore soif de victoire. Ce huitième titre, il le veut vraiment beaucoup, mais il préférerait le remporter en se battant avec tout le monde plutôt que de l'avoir servi sur un plateau avec une meilleure voiture que tous les autres, sans grande concurrence."

Damon Hill remet le trophée Pirelli de la pole position à Lewis Hamilton au Grand Prix de Belgique 2018

Damon Hill revient également sur la nouvelle saison du docu-série Netflix sur la Formule 1, Drive to Survive, qui a évidemment mis à l'honneur la lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais l'a principalement fait sous le prisme de la rivalité entre les directeurs des écuries Mercedes et Red Bull Racing, à savoir Toto Wolff et Christian Horner. Ces derniers n'y mâchent pas leurs mots, l'une des toutes premières séquences de l'épisode inaugural mettant en scène Horner devant un énième succès de Hamilton : "Si seulement il pouvait fermer sa gueule. Combien de fois est-ce qu'on va devoir regarder ces conneries ?"

Hill regrette de voir tant d'animosité à l'écran, d'autant que celle-ci lui paraît un peu exagérée. "Tout d'abord, c'est Günther Steiner qui s'est mis sur le devant de la scène [dans Drive to Survive], puis on dirait que Toto et Christian voulaient s'y mettre, et ils sont devenus… Je pense vraiment qu'ils ont mis de l'huile sur le feu pour la série. J'ai trouvé que c'en devenait parfois déplacé l'an dernier. J'espère qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. J'espère qu'ils faisaient surtout semblant. Je ne crois pas que cela nous ait rendu service, qu'ils se soient plus ou moins insultés. D'ailleurs, Toto a dit qu'il regrettait qu'il ait laissé ça en arriver là", conclut l'Anglais.