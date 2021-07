Hamilton : Des "progrès" insuffisants pour rattraper Red Bull

Après la victoire dominatrice de Max Verstappen la semaine passée et l'avantage net de Red Bull Racing sur Mercedes, les premiers essais libres du GP d'Autriche, couru sur le même circuit que la manche de Styrie, étaient forcément particulièrement scrutés. Et au sortir de la journée, la marque à l'étoile a signé les meilleurs temps des Essais Libres 2.

De quoi susciter un espoir d'une course plus serrée et d'une vraie possibilité de jouer la victoire ? Pas vraiment du côté de Lewis Hamilton qui, après avoir beaucoup travaillé dans la semaine et le simulateur, constate que son écurie a progressé mais se refuse à croire que cela suffira à combler l'écart.

"Nous avons fait quelques petits progrès aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont toujours deux dixièmes [d'avance], ou peut-être que c'est un dixième et demi, quelque chose comme ça. Nous avons clairement fait quelques petits pas en avant, mais pas assez pour combler [l'écart], ça ne donnera pas deux dixièmes. Mais sur un seul tour, c'était OK, c'était plutôt bien."

"Je m'attends juste à ce qu'ils montent un peu plus la puissance demain. En gros, ils ont le même 'mode qualifications' que nous avions avant. Je vais demander à mes gars, je ne comprends pas d'où ils sortent ça. Mais c'est impressionnant et nous devons travailler dur pour tenter de rivaliser avec eux."

Les EL1 ont été "un peu compliqués" pour Hamilton, le Britannique essayant d'abord différents réglages testés en simulateur avant de finalement se rapprocher d'un setup proche de celui de la semaine dernière. "J'essayais différentes variantes de la voiture, et elle n'était pas contente, alors j'ai dû revenir à des réglages similaires à ceux de la semaine dernière", a déclaré le septuple Champion du monde.

"Mais encore une fois, avec d'autres ajustements, c'était beaucoup mieux. Je suis globalement satisfait de la voiture. Je ne vais probablement pas trop changer, car le plus souvent, si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer. La plupart du temps, nous essayons toujours d'en faire plus, et ça devient pire. Je vais faire les plus petits des ajustements."

Concernant le rythme de course et la possibilité de voir Mercedes être une menace pour Red Bull dimanche après-midi, là encore le scepticisme est de mise. "Je suis presque sûr que [l'écart] restera le même", a ajouté Hamilton. "Quel que soit l'avantage dont ils disposeront demain, c'est généralement l'avantage qu'ils semblent avoir le dimanche."

"Mais nous allons pousser, en essayant de rendre cet écart aussi petit que possible demain, et si nous pouvons améliorer la voiture ce soir, alors génial. J'aimerais penser que nos longs runs étaient corrects, il faut que je voie. Il y a évidemment eu ma sortie de piste, mais nous allons attendre pour voir."