Hamilton a une proposition pour stopper les dominations en F1

Devant la domination implacable de Red Bull sur le début de saison 2023, avec huit victoires en autant de Grands Prix à ce stade, la volonté de voir les débats se rééquilibrer est forte chez certains. Les effets de la nouvelle réglementation introduite l'an passé et du plafonnement budgétaire se font attendre pour resserrer les écarts, et d'autres mesures pourraient s'avérer nécessaires.

Selon Lewis Hamilton, une piste à étudier concernerait le point de bascule des ressources internes à chaque écurie pour travailler sur la monoplace de l'année suivante. Aux yeux du septuple Champion du monde, il s'agit en effet d'un aspect déterminant qui permet de conserver une longueur d'avance, et il estime être très bien placé pour en parler.

"Ça ne vise personne en particulier, ni quoi que ce soit d'autre", avance le Britannique en évoquant son point de vue. "C'est simplement qu'au cours des 17 années que j'ai passées ici, et même avant que je ne sois là, on a vu une période de domination. Et ça continue. J'ai eu énormément de chance de vivre l'une de ces périodes que Max [Verstappen] connaît désormais. Mais de la façon dont ça se passe, ça continuera encore et encore. Et je ne crois pas que la F1 ait besoin de ça."

"D'après mon expérience personnelle, quand on est très loin devant, que l'on a 100 points d'avance, on n'a pas vraiment besoin de développer beaucoup plus la voiture, et on peut commencer à travailler plus tôt sur la voiture d'après. Et avec un plafond budgétaire, ça veut dire dépenser l'argent de l'année en cours pour la voiture de l'année suivante. Mais si tout le monde avait une date, par exemple si tout le monde savait quand il peut vraiment commencer, quelle que soit cette date – en octobre ce serait probablement beaucoup trop tard mais le 1er août, quelque chose comme ça –, alors personne n'aurait d'avance. Ce serait une véritable course, dans un court laps de temps pour faire la future voiture."

"Je ne sais pas, peut-être que ça aiderait tout le monde à être plus proche l'année suivante. Je peux me tromper, mais il faut que quelque chose change. Quand on gagnait des titres mondiaux, on pouvait commencer [à préparer l'année suivante] plus tôt que tout le monde."

Pour étayer sa réflexion, Lewis Hamilton rappelle également que l'inverse peut se produire, avec des écuries qui, parfois, sacrifient une saison qui s'annonce ratée pour préparer plus tôt que prévu la suivante.

"Il y a des écuries qui n'étaient pas compétitives, donc elles n'ont pas pris la peine de travailler sur leur voiture actuelle", cite le pilote Mercedes en évoquant le souvenir de Honda et Brawn Grand Prix en 2008. "Prenez Brawn, ils se sont entièrement concentrés dès le début sur la voiture de l'année suivante, puis ils sont arrivés et ont écrasé tout le monde. Selon moi, ça ne devrait pas être possible. Ce serait bien que dans les vingt ans à venir, il n'y ait pas d'énormes périodes durant lesquelles une équipe prend trop d'avance, car on veut voir de plus belles courses."

