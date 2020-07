Hamilton s'attend à des qualifications bien plus serrées

Lewis Hamilton a dominé la première séance d'essais libres sur le sec en Hongrie, en signant le meilleur temps en pneus durs. Il a devancé son équipier Valtteri Bottas de 86 millièmes de seconde bien que ce dernier ait chaussé les gommes mediums, tandis que les Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll ont signé leur meilleur temps en pneus tendres et terminé troisième et quatrième.

Red Bull était vu comme le principal rival de Mercedes en Hongrie, mais Max Verstappen a terminé à 1"4 du meilleur temps, en huitième place, tandis qu'Alex Albon était 13e. Hamilton n'a pas fait de chrono sous la pluie et a rapidement tempéré l'avantage chronométrique de Mercedes en cette première journée, jugeant que les différents programmes empêchent une lecture claire des forces en présence.

"Je n'en tire pas grand chose", assure le Britannique. "Tout le monde fait quelque chose de différent, un programme différent pour les réglages et le carburant, et ce genre de choses. Nous avons fait ce que nous voulions, tout s'est bien passé. Je pense que ça va se resserrer quand nous atteindrons les EL3 et les qualifications, mais il y avait du travail à faire sur la voiture donc nous l'avons fait. Ensuite, il a plu, et nous n'en saurons pas plus tant que nous n'aurons pas une autre séance sur le sec."

Les prévisions météorologiques pour samedi prévoient de la pluie en essais libres et une possibilité que les averses se prolongent jusqu'aux qualifications. Hamilton a signé la pole position sur piste mouillée en Styrie la semaine dernière, et son tour qui lui a permis de devancer son plus proche poursuivant de 1"2 est déjà vu comme une des plus belles performances de l'Histoire de la F1 sur un tour. Mais Hamilton n'est pas certain qu'il pourrait reproduire une telle performance si la pluie était présente lors des qualifications, sur un Hungaroring bien plus piégeux que le Red Bull Ring dans des conditions humides.

"Aucune voiture n'est parfaite, aucun pilote n'est parfait. Ce que nous essayons de faire, c'est de continuer à construire sur ces fondations solides que nous avons. C'est une bonne voiture, mais nous apprenons encore à son sujet. Nous essayons encore de comprendre les petites nuances et les changements que nous pouvons apporter pour continuer à progresser. C'était génial sous la pluie en Autriche. C'est différent ici, il y a plus d'appui, mais la piste est bien plus glissante. Si les qualifications se font sur le mouillé, ce ne sera pas comme la semaine dernière. Mais qui sait ? Peut-être que je ferai encore du bon travail."