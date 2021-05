Au Portugal, Lewis Hamilton a signé son 97e succès en Formule 1 et le second sur le tracé de Portimão. Pourtant, le Britannique ne partait pas favori puisqu'une faute d'inattention l'a relégué à la troisième place dans les premiers tours de course. Cette rare erreur du septuple Champion du monde est survenue au moment où le Safety Car est rentré au stand, à la fin de la période de neutralisation provoquée par l'accrochage entre Kimi Raïkkönen et Antonio Giovinazzi.

Parti depuis la pole position, Valtteri Bottas s'est chargé de contrôler le rythme du peloton à la relance. En raison de la longue ligne droite de départ/arrivée du circuit de Portimão, le pilote Mercedes a attendu le dernier moment pour accélérer. Et Lewis Hamilton, alors deuxième, s'est fait surprendre par son équipier. Distancé par Bottas, l'Anglais a également été débordé par Max Verstappen avant le premier freinage, permettant au pilote Red Bull de gagner une position sans trop d'effort.

"Naturellement, j'étais concentré sur Valtteri", a expliqué Hamilton en conférence de presse, ayant par la suite été en mesure de repasser devant Verstappen puis d'effacer Bottas au 20e tour. "Pendant une fraction de seconde, j'ai regardé dans mon rétroviseur, simplement pour voir où se trouvait Max. Et lors de cette fraction de seconde, Valtteri a accéléré."

"Valtteri m'a battu et ce n'était pas génial ! Ensuite, j'étais dans son aspiration, je me suis décalé [pour me protéger de Max] et je lui ai donné l'aspiration de Valtteri. Je me suis dit : 'Espèce d'idiot !' Après ça, être derrière [ces] deux-là a créé une lutte serrée dans le premier relais. Je pense que c'est ce que les fans veulent vraiment voir. C'est certainement ce que je veux voir."

Cette deuxième victoire de la saison porte l'avance de Hamilton sur Verstappen au classement général à huit points, l'écart le plus important depuis le début de l'année. "J'ai vu que [Verstappen] était parti chercher le meilleur tour et l'a obtenu, mais Valtteri a fini par l'avoir à la fin [après que le temps de Verstappen a été supprimé pour avoir dépassé les limites de piste, ndlr]."

"Comme vous pouvez le voir, c'est un gros match entre Mercedes et Red Bull. Je pense qu'il est clair que nous devons simplement continuer à nous pousser mutuellement jusqu'à la dernière course. On ne se supportera plus à la fin, j'imagine ! Ou du moins, on ne supportera plus de faire la course parce qu'il y en a tellement !"