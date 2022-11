Hamilton ravi d'un dîner qui montre "l'harmonie" entre les pilotes

Lewis Hamilton termine sa 16e saison en discipline reine, lui qui a débuté sa carrière en 2007. Ce jeudi, avant le début du Grand Prix d'Abu Dhabi, l'ensemble des 20 pilotes titulaires de la saison 2022 se sont réunis dans un restaurant émirati, afin de célébrer la dernière épreuve de Sebastian Vettel, qui partira à la retraite ce dimanche après la course.

Hamilton a pris l'initiative d'organiser cette soirée, et le Britannique a été heureux de constater le niveau de camaraderie que la promotion 2022 a pu atteindre, au terme d'une évolution récente qui a notamment vu le GPDA (l'Association des Pilotes de Grands Prix) devenir un corps plus uni dans lequel l'ensemble des pilotes est désormais impliqué.

Abu Dhabi marquait même la première occasion où ils étaient tous réunis – en dehors des briefings lors des week-end de course – depuis le GP de Chine 2016. "Je me suis dit que c'était vraiment important", a déclaré Hamilton sur le sujet. "C'est pourquoi j'ai demandé au groupe [sur WhatsApp] au Mexique s'il serait ouvert à un dîner pour faire ses adieux à Seb. Nous n'avions pas eu de dîner depuis des années en Chine."

"Et c'était la meilleure soirée, nous avons tous tellement ri. De belles, belles histoires. Seb est également un grand leader, il a fait un superbe discours, en essayant de transmettre certaines des expériences qu'il a vécues au cours de ces années, en particulier aux plus jeunes, car ils sont l'avenir."

"Et oui, il y a eu cette photo, et je pense que c'était la plus belle harmonie qu'un groupe de pilotes ait jamais eu, j'imagine. Peut-être pas dans l'histoire, parce qu'il y a des images d'autres personnes dans le passé, il y a de très nombreuses années, mais définitivement au cours de ces 15 années."

Lewis Hamilton et George Russell durant la photo de groupe Mercedes à Abu Dhabi

Quand Motorsport.com lui a demandé si le dîner allait devenir un rendez-vous régulier, il a répondu : "Après coup, on s'est dit : 'faisons-le tout le temps !' Peut-être que nous allons en faire un événement annuel ici. Peut-être que nous en ajouterons un autre dans l'année, peut-être. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous pouvons faire dans le cadre du GPDA, en tant que groupe uni. Nous avons, je pense, une responsabilité. Nous avons une grande plateforme, chacun d'entre nous, collectivement."

"Et c'est encourageant. Collectivement, il y a beaucoup de choses que la F1 doit vraiment faire avancer en termes de mesures. Nous faisons beaucoup de choses en matière de durabilité et autres, mais nous devons vraiment nous assurer que nous allons de l'avant et que nous faisons de notre mieux. Et peut-être que le GPDA peut jouer un rôle dans ce domaine."

Coéquipier de Hamilton et directeur du GPDA, George Russell a confirmé que la soirée avait été positive. "Je pense que nous avons pris beaucoup de plaisir jeudi soir", a déclaré le vainqueur du GP du Brésil. "Beaucoup plus de plaisir que ce à quoi nous nous attendions tous probablement. Et nous avons en quelque sorte dit que nous devions le faire plus souvent."

"Je pense que nous vivons tous une saison tellement intense dans ce paddock. Et nous sommes tous très compétitifs, mais parfois vous avez besoin de revenir à quelque chose de normal, comme aller dîner ensemble. Et ne pas parler de la course, et juste s'amuser un peu."

Avec Luke Smith