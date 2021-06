Hamilton : Red Bull frappe vraiment fort en ce moment

Lewis Hamilton a signé le quatrième temps des Essais Libres 2 du Grand Prix de Styrie, au terme d'une journée globalement tranquille pour le septuple Champion du monde. Le Britannique tire comme bilan au terme de ce premier jour de roulage à Spielberg celui d'une écurie Mercedes en retrait sur l'exercice chronométré.

"Je pense que nous étions un peu en dessous, particulièrement sur un seul tour. Mais globalement, sur la journée, la voiture semblait relativement forte. Il y a quelques faiblesses, et comme je l'ai dit en abordant le week-end, nous perdons un temps considérable dans les lignes droites, donc il faut juste continuer de travailler pour essayer de rectifier cela."

Quand il lui est demandé si le rythme sur les longs relais ne pourrait pas compenser cette faiblesse relative sur un tour, Hamilton de répondre : "Ça n'était pas trop mal. Je pense le peloton entier est très serré. Je crois que Red Bull, assurément, sera très difficile à battre. Je crois qu'ils ont juste l'avantage, peut-être plus. Nous ne savons pas ce qu'ils vont faire quand leur moteur sera à pleine puissance."

"Mais, oui, je ne sais pas vraiment quoi dire, parce que je n'ai pas véritablement eu de trop gros problèmes aujourd'hui. Je suis plus heureux du niveau de la voiture. J'ai travaillé à fond toute la semaine, pour essayer de comprendre où je voulais que soit la voiture. J'espère que le dur travail va commencer à payer."

Et concernant la dégradation des pneus ? "Ça n'était pas trop mal. Il y a de la dégradation mais c'était bien meilleur qu'en EL1. Pas aussi mal que ce à quoi je m'attendais, mais nous l'avons fait avec le pneu tendre. Je ne sais pas où nous nous situons par rapport aux autres. Je pense que l'an passé, [la stratégie était] tendre-medium, et il est difficile de savoir si ce sera tendre-medium cette année ou medium et dur. Mais les gars le découvriront ce soir."

Malgré tout, le classement et surtout le temps de Hamilton en EL2 peuvent être trompeurs : en effet, la Mercedes #44 a vu un meilleur chrono que celui de Max Verstappen être annulé pour un léger dépassement des limites au virage 10. Aussi quand il lui est demandé où peuvent être trouvés les quatre dixièmes d'écart avec le leader du championnat, il répond : "Je vais faire tout ce que je peux pendant la soirée pour faire des pas dans la bonne direction, mais globalement, j'essaie de tirer le maximum de la voiture."

"Je ne sais pas s'il y a un écart de quatre dixièmes, nous verrons ce qui se passera demain. Je pense qu'un de mes tours a été supprimé et il était beaucoup plus proche. [...] Mais comme je l'ai dit, surtout en rythme de course, ils étaient vraiment, vraiment forts. Ils frappent vraiment fort en ce moment, alors on doit être sur nos gardes et s'assurer d'être prêts pour répondre."

