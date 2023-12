Hamilton chez Red Bull : Marko explique pourquoi c'est impensable

Il y a deux semaines, le paddock de la Formule 1 s'emballait à Abu Dhabi, Christian Horner ayant déclaré au Daily Mail avoir été contacté par Lewis Hamilton afin de trouver un accord pour une arrivée chez Red Bull à l'horizon 2024. "Nous avons eu plusieurs conversations au fil des années, concernant une arrivée de Lewis chez nous", a fait savoir le directeur de Red Bull Racing. "Ils nous ont contactés à quelques reprises. Plus récemment, cette année, ils nous ont demandé si nous serions intéressés."

Lewis Hamilton, qui a prolongé avec Mercedes cet été, s'est alors empressé de clarifier la situation, indiquant au micro de Canal+ : "C'est complètement faux. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas parlé à Christian. De ce que je sais, personne de mon équipe ne leur a parlé."

"Cependant, ils m'ont contacté – [Christian] m'a contacté plus tôt dans l'année, sur mon ancien téléphone, et je ne l'ai vu que bien plus tard. J'ai juste répondu : 'Désolé, je n'utilise plus ce téléphone'. Mais je l'ai félicité pour l'excellent travail qu'il a fait, et j'ai dit : 'J'espère pouvoir me battre avec vous bientôt'. C'est tout. Alors je ne comprends vraiment pas de quoi il parle."

Il semble qu'Anthony Hamilton, père de Lewis, ait simplement suggéré dans une conversation avec Christian Horner que ce dernier prenne contact avec Hamilton – d'où le message envoyé par Horner pour engager une discussion informelle avec le pilote Mercedes… sur son ancien numéro de téléphone.

Horner a pourtant affirmé qu'un duo associant Hamilton à Max Verstappen n'était pas envisageable : "Je ne vois pas Max et Lewis travailler ensemble avec succès. La dynamique ne serait pas bonne. Nous sommes satisfaits à 100% de ce que nous avons". Désormais, c'est Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, qui exprime une opinion similaire.

"Christian m'a informé et montré le message qu'il a reçu, mais je lui ai dit : 'Hamilton et Max, ça ne fonctionne pas'", commente Marko. "Il y avait trop d'action et, comment dire, de tension, en 2021 [dans la bataille pour le titre]. Et en même temps, on ne peut pas se permettre d'avoir les deux pilotes les plus chers dans la même équipe. Ça ne se fera jamais. Alors j'ai dit à Christian : 'Pas question'."