Hamilton : "Red Bull n'a pas touché à sa voiture depuis août"

Lewis Hamilton se montre de plus en plus inquiet devant l'ampleur de la tâche qui attend Mercedes et tous les concurrents de Red Bull en 2024. S'il ne cachait plus sa hâte d'en finir avec une deuxième saison consécutive sans la moindre victoire, le septuple Champion du monde demeure sceptique quant aux chances de son écurie de se battre pour le titre dans quelques mois face à une équipe qui a tout écrasé cette année.

Au Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen a de nouveau fait étalage de sa domination. Menacé par Charles Leclerc dans le premier tour, il n'a ensuite pas tremblé et s'est imposé avec près de 18 secondes d'avance sur la Ferrari. Un écart abyssal dans une fin de saison où la hiérarchie est censée se resserrer...

Lewis Hamilton, lui, a été éliminé dès la Q2 samedi en qualifications, et n'a pu faire mieux que neuvième en course. Son offensive finale sur Yuki Tsunoda pour la huitième place dans le dernier tour a échoué, dans une course marquée également par un contact avec Pierre Gasly. "On était à fond à 400 ou 300 mètres du virage, on était à 290 km/h et lui a soudainement ralenti devant moi", explique-t-il, alors que l'enquête des commissaires a conclu à un incident de course.

Le Britannique achève en tout cas sa campagne dans un état d'esprit qui n'est "pas génial". "Je viens juste de terminer neuvième, ce sont deux très mauvaises courses", déplore-t-il, après sa septième place à Las Vegas une semaine plus tôt. "Red Bull a gagné avec 17 secondes d'avance et ils n'ont pas touché à leur voiture depuis le mois d'août. On peut donc deviner assez facilement où ils seront l'année prochaine... J'étais lent pendant toute la course."

Troisième du championnat grâce à sa régularité, Lewis Hamilton n'a réellement pu briller qu'en Hongrie, quand il a décroché la 104e pole position de sa carrière. Les points positifs, il n'en voit "pas vraiment" à retirer de cette saison frustrante au volant de la W14. "L'année, dans son ensemble, n'a pas été très bonne", constate-t-il au micro de Sky Sports. "Il n'y a donc pas grand-chose à en retenir. Le fait d'avoir survécu... c'est à peu près tout."

"Red Bull n'a même pas développé sa voiture depuis le mois d'août, et c'est vraiment une préoccupation", ajoute-t-il. "Mais on a beaucoup appris sur la voiture et il ne reste plus qu'à l'équipe de savoir ce qu'elle doit faire. On verra si l'on y parviendra ou pas."