Lewis Hamilton restructure son management

Lewis Hamilton a confirmé le départ de son bras droit Mark Hynes, enclenchant un remaniement de l'équipe de management avec laquelle il travaille très étroitement depuis plusieurs années. Ancien champion de Formule 3 britannique, Hynes figurait depuis cinq ans au sein du cercle fermé particulièrement soudé autour d'Hamilton, alors que les deux hommes sont amis de longue date. En plus d'être un homme de confiance du pilote Mercedes, Hynes l'a aidé à monter le "Projet 44", pensé pour gérer sa carrière et ses affaires.

Cependant, avant le début de la saison 2021, Hynes a choisi de changer de voie et de s'investir dans de nouveaux projets, poussant Hamilton à modifier le fonctionnement de son management. Il s'agit d'une séparation en bons termes, pour des motifs professionnels, qui n'altère pas les relations entre les deux hommes.

"Marc est l'un de mes meilleurs amis, et il le reste", insiste Hamilton. "Il s'en va pour faire de grandes choses. Nous avons vécu un partenariat incroyable ensemble, et je suis vraiment reconnaissant et fier du travail que nous avons accompli. Je procède actuellement à une petite restructuration, et il y a des projets sur lesquels nous travaillons pour l'avenir. Il y aura donc quelqu'un pour s'occuper de ça à court terme, et je trouverai une solution."

Ce changement dans l'entourage du pilote britannique intervient alors qu'il vient de prolonger son contrat chez Mercedes pour la seule année 2021 et que son avenir ne tardera pas à être de nouveau au cœur des interrogations. Hamilton va également bientôt disposer d'un pied-à-terre lui permettant de passer davantage de temps en Grande-Bretagne, lui qui partageait jusqu'ici sa vie entre Monaco et le Colorado, aux États-Unis.

"Je vis dans un endroit rêvé où vivent tous les autres pilotes, à Monaco", explique-t-il. "J'ai une maison en Angleterre et j'ai vraiment hâte qu'elle soit terminée. Ainsi, quand je viendrai en Angleterre, j'aurai enfin un port d'attache qui m'appartiendra. Ce sera mieux que rester à l'hôtel, ce qui n'est jamais particulièrement agréable compte tenu de tout ce que nous avons à faire tout au long de l'année. Je pense que c'est le début de quelque chose de grand, et que c'est un endroit où je pourrai naturellement accueillir ma famille, et peut-être à l'avenir avoir une famille."

Lewis Hamilton et Marc Hynes.