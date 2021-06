Hamilton 2e sur la grille : "Absolument monumental pour nous"

Il a beau être septuple Champion du monde et être le seul homme à avoir atteint la barre de 100 poles en F1, Lewis Hamilton reconnaît la valeur d'une performance moins clinquante mais bien plus inattendue. Le Britannique s'est en effet hissé en première ligne du GP d'Azerbaïdjan 2021, ce qui semblait loin d'être évident au sortir de la première journée de roulage où les Mercedes paraissaient à la peine.

Du mieux a été noté en EL3, même si la troisième place du Britannique paraissait plus circonstancielle qu'autre chose, bien aidé qu'il fut par l'aspiration de luxe fournie par Sergio Pérez. Pourtant, en qualifications, Hamilton a vite senti qu'il avait entre les mains une monoplace pour faire mieux que sauver les meubles.

"Nous ne nous attendions vraiment pas à ça", a-t-il expliqué au sortir de la Q3, où il a signé le second temps, à deux dixièmes de la pole de Charles Leclerc. "C'est un résultat absolument monumental pour nous, car tout le week-end nous avons eu des difficultés que vous ne pourriez pas croire, ça se voit. Et nous avons gardé notre sang-froid, nous avons continué d'avoir des discussions difficiles en coulisses et de nous pousser dans nos retranchements mutuels."

"Nous ne renonçons jamais, nous avons effectué énormément de changements sur ces deux journées, ça revient à courir après sa queue et c'est vraiment difficile, mais je pense que le travail d'hier soir et entre les séances a été génial. Je suis vraiment fier : tout le monde est resté positif. Être à ce niveau, si près de ces gars-là, c'est un excellent résultat."

Quand il lui a été demandé si les températures plus fraîches de la piste avaient pu aider Mercedes, même si Valtteri Bottas a été plus en difficulté avec des réglages plus tournés vers l'appui, Hamilton a répondu : "Je ne pense pas que ça nous aide… C'est juste de la folie d'essayer de faire fonctionner ces pneus."

"Comprendre où se situe la voiture n'a jamais été si difficile depuis longtemps, à mon avis. Depuis le début du week-end, elle n'est pas contente, c'est un peu un désastre, donc que nous soyons à ce niveau et même que Valtteri soit dans le top 10, c'est un énorme bond en avant, et c'est vraiment grâce à un excellent travail d'équipe."

Et pour la course, lors de laquelle il s'élancera une place devant son rival Max Verstappen ? "Notre rythme de course était bien meilleur que celui sur un tour. Nous étions à des kilomètres sur un tour et bien plus proches en rythme de course. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais j'aime à penser que nous resterons dans cette même position et que nous pourrons donc nous battre avec ces gars demain."

