Hamilton souhaite que la F1 retourne en Afrique du Sud

Alors que le calendrier F1 connaît une croissance importante ces dernières années et devrait afficher un total record de 23 Grands Prix en 2022, le continent africain reste le grand absent de ce tour du monde qui a tendance à surreprésenter certaines régions comme le Moyen-Orient ou encore les États-Unis, qui comptera à nouveaux deux épreuves dès l'an prochain. Et un troisième Grand Prix au pays de l'Oncle Sam est déjà envisagé, alors même que Miami n'a pas encore vu un seul tour de roue.

Interrogé en conférence de presse à Austin sur la possibilité de voir trois courses aux États-Unis, Lewis Hamilton a d'abord voulu réaffirmer son attachement, déjà affiché en 2015 et plus récemment, à ce que la Formule 1 retrouve l'Afrique du Sud : "L'endroit qui me tient vraiment à cœur et qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir une course en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a un grand enthousiasme là-bas et je pense que ce serait formidable de pouvoir souligner à quel point la mère patrie est belle."

Puis, revenant sur le sujet de l'Amérique du Nord : "Le GP des États-Unis est fantastique et c'est un pays tellement grand, avoir une seule course ici n'est pas suffisant pour vraiment être en mesure de profiter de la culture sportive ici, de capter les fans et de les faire voyager avec nous. Je pense qu'il faut en avoir au moins deux, mais il y a tellement de grandes villes où organiser un Grand Prix. S'ils en organisent un, Miami sera incroyable, tout comme Austin, et je ne sais pas où aurait lieu le suivant, mais je n'y suis pas opposé. Je pense que c'est assez cool d'avoir ce genre de continent ou de mini-championnat sur ces continents, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose pour le sport."

L'enthousiasme pour la F1 aux États-Unis semble plus fort que jamais sur ces 15 dernières années. Une tendance favorisée par le regain de popularité lié au succès de la série Drive to Survive proposée par Netflix. Hamilton a en tout cas pu constater un vif intérêt ces derniers temps. "Je pense que nous savions déjà depuis le début qu'il y avait un énorme potentiel ici. Ma première course aux États-Unis était en 2007, mais j'avais déjà assisté à une course de NASCAR, j'ai vu comment c'était, j'ai assisté à un match de NFL, de NBA, ils sont fous de sport ici. Il n'y a jamais assez de sport, ils en veulent toujours plus, plus de spectacle."

"Les progrès que j'ai vus au cours de ces années ont été énormes. Je reçois une grande quantité d'e-mails et de messages de personnes que je connais depuis des années aux États-Unis, mais qui n'ont jamais su ce que je faisais, [et] sont maintenant accros et impatientes de venir. Je pense que beaucoup d'entre eux viennent ce week-end, donc je crois que c'est une bonne chose et c'est génial de voir une telle attention."