Hamilton prendra sa retraite avant d'être "complètement épuisé"

La retraite de Sebastian Vettel à l'issue de la saison 2022 signifie que l'an prochain sur la grille, il n'y aura plus que deux pilotes ayant fait leurs débuts lors de la décennie 2000 : Fernando Alonso (dont les débuts remontent à 2001) et Lewis Hamilton, qui a pris son premier départ en 2007. L'horloge tourne pour le septuple Champion du monde, qui fêtera son 38e anniversaire en 2023, toutefois l'heure de la retraite ne semble pas avoir encore sonné.

Le contrat qui lie le pilote à Mercedes prendra fin en 2023, mais le Britannique estime avoir plusieurs batailles à mener avant de s'en aller : qu'il s'agisse de remettre les Flèches d'Argent aux avant-postes ou de défendre la cause de la diversité et de l'inclusion en F1, notamment via son association Mission 44.

"Je pense que [la retraite de Vettel] me rappelle que je suis dans ce moment de ma carrière où les gens avec qui j'ai grandi et couru pendant si longtemps vont commencer à arrêter", a commenté Hamilton en Hongrie. "Plus vite qu'on ne pense, Fernando ne sera plus là. Et puis, qui était là après [lui] ? Je serai le plus vieux, j'imagine !"

"Mais ça ne m'a pas fait penser à [la retraite]. Je pense à la manière dont je peux améliorer cette voiture. Je pense aux étapes que je dois franchir pour que cette équipe gagne à nouveau, à la feuille de route pour gagner un autre Championnat du monde. Quelles sont les étapes que nous devons franchir pour que tout le monde [en F1] s'aligne et fasse davantage pour que le travail que nous essayons de faire en termes de diversité commence à se voir ? Je pense à toutes ces choses."

Lewis Hamilton court encore après la victoire cette année, du jamais vu auparavant.

Seule une absence de motivation pousserait Hamilton à raccrocher le casque, toutefois le pilote Mercedes ne s'attend pas à la perdre de sitôt : "Si j'arrête, j'aurai encore du carburant dans le réservoir. Je ne pense pas que je resterai jusqu'à ce que je sois complètement épuisé et que je n'aie plus rien. Mais, avec un peu de chance, ce n'est pas pour tout de suite."

Lors d'une entrevue pour Vanity Fair, Hamilton a de nouveau fait part de sa soif de F1 intarissable : "Je suis toujours déterminé, j'aime toujours piloter, ça me met toujours au défi. Donc je n'ai pas vraiment l'impression de devoir arrêter prochainement. Je ne suis pas fait du même bois, je veux dire, je suis né pour ça."

Hamilton a également salué Vettel pour son activisme au cours des dernières saisons. Le Britannique espère que les travaux de son ancien rival pourront être poursuivis. "Le travail que j'ai essayé de faire, ce que Seb a essayé de faire ici, [c'est] allumer la flamme de la conversation pour faire [de la F1] un meilleur sport qu'il ne l'était quand nous l'avons trouvé", a précisé Hamilton.

"Je pense que Seb a clairement eu un rôle énorme à jouer et il y a encore beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas si Seb va en faire plus, continuer le travail en arrière-plan avec la F1 ou non. Je doute qu'il revienne et commente [les courses] mais il ne faut jamais dire jamais. Mais j'espère que ce sera dans un meilleur environnement. Cela aurait été une perte de temps terrible si ce n'était pas le cas."

