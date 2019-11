Hamilton, l'effrayante idée de retraite et le chef-d'œuvre inachevé

Sans doute était-il difficile d'envisager, en mars 2007, que le jeune Lewis Hamilton, Champion GP2 en titre et hissé par McLaren dans le pinacle du sport automobile aux côtés du double Champion du monde de F1 en titre, Fernando Alonso, allait 12 ans plus tard avoir remporté six des 13 couronnes mises en jeu entre-temps. Pourtant, ce dimanche à Austin, le Britannique a scellé un nouveau sacre et s'est offert l'insigne honneur d'être désormais seul en seconde position des pilotes les plus titrés de l'Histoire de la Formule 1, une couronne devant Juan Manuel Fangio et une derrière Michael Schumacher.

Même s'il a toujours affirmé ne pas courir après le record du pilote allemand, il est quoi qu'il en soit désormais naturellement en position de l'atteindre. Et surtout, sa soif de vaincre et de progresser ne semble pas s'éteindre, en dépit de références à une possible retraite au début des années 2020. Désormais, cette perspective n'est plus autant d'actualité pour un pilote qui paraît plus que jamais impliqué dans la discipline et son avenir, mais également dans la recherche de sa performance. Plus encore, Hamilton reconnaît à présent qu'il y a une perspective "effrayante" dans l'idée de se retirer.

"Je n'ai pas envie de prendre ma retraite maintenant", a-t-il expliqué dans une vidéo publiée par Mercedes. "C'est effrayant de penser qu'un jour, nous, les athlètes, devrons cesser de faire ce que nous avons aimé toute notre vie. Je ne sais pas encore si j'ai atteint mon apogée, mais je suis évidemment tout près du sommet. Je me sens plein d'énergie, j'ai l'impression que je pourrais encore courir un marathon tout de suite, j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup à faire."

Encore beaucoup à faire semble être un euphémisme pour un pilote de 34 ans. Dans cette F1 moderne qui pratique allègrement le jeunisme et s'ouvre vers l'avenir avec par exemple Max Verstappen et Charles Leclerc, Hamilton semble en tout cas avoir trouvé un nouveau souffle, une nouvelle façon d'envisager ses accomplissements et de laisser sa marque. "J'aime vraiment l'idée d'un artiste qui crée un chef-d'œuvre, et au final ce que je fais est une forme d'art. L'idée dans mon esprit [est] que j'essaie de créer un chef-d'œuvre et qu'il n'est pas encore achevé."

"Comment y arriver, je ne sais pas encore, mais je sais qu'il va falloir travailler d'arrache-pied, qu'il va falloir beaucoup de dévouement, beaucoup de concentration, beaucoup d'aide de la part de beaucoup de personnes autour de moi, et beaucoup de collaboration et de travail de la part des gens. Je l'ai fait une fois, je l'ai désormais fait six fois, je sais que je peux faire plus et je sais que je peux faire mieux, donc je vais continuer mes efforts."