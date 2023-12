Quand et comment quitter la F1 : Hamilton n'en a "aucune idée"

Lewis Hamilton n'a pas de plan. Cinq ans après avoir assuré qu'il ne serait plus en Formule 1 à 40 ans, ses envies ont changé, et il les suit. Même s'il a reconnu avoir un temps imaginé tout arrêter à l'issue de la finale du championnat 2021, le Britannique laisse le plaisir lui dicter la suite de sa carrière. En août dernier, sa prolongation de deux ans chez Mercedes a fait de lui un pilote qui abordera la saison 2025 alors qu'il sera quadragénaire. Interrogé sur ce qui a changé, il convient du paradoxe et assume avoir repoussé l'échéance.

"Oui... c'est vrai", admet-il dans un entretien accordé à une sélection de médias, parmi lesquels Motorsport.com. "Je pense que ce que l'on apprend, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, mais à ce moment-là, je ne pensais vraiment pas que je continuerais. Les saisons sont longues, c'est beaucoup de temps passé loin de chez soi pour tout le monde. Je fais ça depuis 16 ans. C'est épuisant. Il y a beaucoup de paillettes et de glamour, et il y a beaucoup de choses positives, mais ça ne veut pas dire que c'est facile de rester à son meilleur niveau, de rester investi, de continuer à s'entraîner, de continuer à faire constamment ce que l'on attend de toi."

"Il y a énormément de pression. Je suis scruté en permanence et je suis dans une situation où je ne peux pas gagner. Si je gagne une course, on dit 'Oh, tu es sept fois Champion du monde, tu as 103 victoires'. Si je ne fais pas bien les choses... À ce stade de ma vie, je n'ai que des choses à perdre, et c'est sûr qu'à un moment donné je me suis demandé si je voulais vivre ça ou pas."

"Mais j'essaie de ne pas prêter attention à ce qui se passe autour. Les petites victoires, les petites réussites que l'on peut atteindre avec l'équipe, terminer deuxième du championnat constructeurs, ce que sa signifie pour les membres de l'écurie, comment ça affecte... On en apprend davantage sur l'incidence que ça a sur leur vie de famille, le fait de pouvoir payer leur emprunt immobilier, de payer l'école pour leurs enfants. C'est quelque chose qui rend vraiment fier, et peut-être que de l'extérieur les gens ne le comprennent pas. Ça me donne de l'inspiration."

"Je ne pensais vraiment pas que je continuerais à courir. Mais il va falloir faire avec moi un peu plus longtemps. Mais il peut y avoir des moments comme ceux traversés cette année, des moments d'abattement, où je me dirai que je ne vais pas passer les 40 ans."

Lewis Hamilton n'a aucun plan en tête pour sa retraite.

Ça pourrait être soudain, et je disparaîtrai

La retraite de la Formule 1 n'est ainsi pas une grande idée préparée et balisée dans l'esprit de Lewis Hamilton. La forme comme le moment ne sont absolument pas définis dans son esprit à ce stade, et tout semble possible.

"Je ne peux pas le dire, je n'en ai vraiment aucune idée", assure-t-il. "Ça pourrait être soudain, et je disparaîtrai. Ça pourrait être d'évoluer vers un rôle différent. Je n'en ai vraiment aucune idée. J'aime toujours courir, j'aime toujours être dans la voiture. Quand la voiture démarre, qu'il y a tous ces gens autour de toi, les mécaniciens, que tu descends la pitlane, j'ai toujours ce sourire, le même que lorsque j'ai piloté pour la première fois."

"Si un jour ça n'arrive plus, et j'espère que ce ne sera jamais le cas, alors peut-être que je saurai. Mais il y aura aussi un moment où je voudrai dédier mon énergie à quelque chose d'autre, ou me poser quelque part pendant un moment. Pour l'instant, je ne sais pas faire ça. Si je suis au même endroit pendant une semaine, j'ai la bougeotte et j'ai besoin d'aller ailleurs."

Propos recueillis par Jonathan Noble