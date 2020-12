Hamilton n'est pas revenu pour prouver quoi que ce soit

Quelques heures après l'annonce tardive de son retour à la compétition, Lewis Hamilton a retrouvé le volant de sa Mercedes aujourd'hui à Abu Dhabi. Le septuple Champion du monde n'a pas forcément vécu une journée de tout repos, mais l'essentiel était ailleurs, à commencer par le simple fait d'être de retour. Dans ses propos à l'issue des deux séances résonnait clairement le plaisir de piloter à nouveau, après avoir dû déclarer forfait à Bahreïn à cause du COVID-19.

"J'étais très, très heureux ce matin de revenir ici, et de pouvoir terminer la saison en force", se réjouit Hamilton au micro de Sky Sports. "Je suis super enthousiaste. C'était comme un premier jour d'école. Il a fallu une minute pour retrouver les repères lors de la première séance, puis lors de la seconde je pense que je devais encore me mettre dedans, mais ce n'était pas trop mal. Je pense que nous avons passé en revue l'essentiel de ce que nous avons manqué lors des 40 minutes [des EL1] pour commencer la journée."

Hamilton a en effet manqué de roulage lors de la première séance en raison de problèmes techniques au niveau de ses freins, qui ont nécessité une longue intervention de ses mécaniciens alors qu'il n'avait bouclé que trois tours.

"C'était une journée un peu bordélique", reconnaît-il. "Il se passe beaucoup de choses, les gars sont sur la route depuis trois semaines. Donc il y a eu quelques problèmes, mais nous les avons réglés comme toujours, et demain je sais que ça ira mieux. Nous avons passé en revue beaucoup de choses en vue de l'année prochaine. Les gars travaillent aussi fort qu'ils le peuvent sur tout ça pour l'an prochain."

Ce que retient le Britannique, c'est le simple fait d'être là où il veut, dans le baquet de la monoplace avec laquelle il a conquis le titre cette année. Un baquet dans lequel il a vu George Russell s'installer il y a une semaine, avec un certain succès, tout en lui procurant un sentiment forcément "bizarre".

"George a fait un travail incroyable", salue-t-il. "Je crois que tout le monde le sait. C'était vraiment bizarre. Au cours de mes 27 ans de carrière, je n'ai jamais manqué une course. Alors oui, un jour j'écrirai un livre à ce sujet. Mais comme je l'ai dit, je suis juste heureux d'être de retour."

Un Hamilton qui assure n'avoir pas ressenti la nécessité de revenir pour démontrer quoi que ce soit. "Je ne pense pas avoir besoin de faire plus pour valider ce que j'ai déjà accompli, rien de particulièrement important", insiste-t-il. "Je voulais juste être là pour profiter du week-end et faire ce que j'aime. Il y a eu énormément de travail dans les usines et c'était un privilège de courir pour eux cette année. Nous n'avons rien à prouver ce week-end. Je n'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. Je suis juste ici pour le plaisir."