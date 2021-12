Hamilton ne pouvait pas "rivaliser" avec le temps de Verstappen

En prenant le meilleur temps des Essais Libres 3 et de la Q1, Lewis Hamilton avait la pole position du Grand Prix d'Abu Dhabi en ligne de mire. Toutefois, la situation s'est renversée une fois le soleil couché : son rival Max Verstappen s'est d'abord emparé de la première place en Q2 puis, avec l'aide de son coéquipier, a tourné encore vite en Q3. Et une seule tentative, un temps de 1'22"109, fut suffisante pour contrecarrer les plans du septuple Champion du monde.

Repoussé à plus de trois dixièmes, Hamilton n'a pas eu d'autre choix que d'admettre sa défaite à l'issue des qualifications. "Max a fait un super tour, nous ne pouvions pas rivaliser avec ce temps", a-t-il commenté. "Nous étions très performants en essais libres [mais] nous n'avons pas pu répondre à ce tour. C'était un tour fantastique de sa part."

Contrairement à Verstappen, Hamilton a été dans l'obligation de boucler deux tours pour s'assurer de partir en première ligne après avoir commis une erreur dans la première tentative.

"Au premier tour, j'ai perdu un peu de temps dans le virage 5 mais le second tour était très propre", a ajouté le Britannique. "Je ne pouvais pas aller plus vite. Je ne sais pas si cela était dû à la mise en température des pneus dans le tour de sortie mais je ne pouvais pas battre son temps aujourd'hui. Il mérite totalement la pole."

Mais le pilote Mercedes a encore une carte à jouer. Victime d'un plat en Q2, Verstappen a été dans l'obligation de troquer ses pneus mediums pour des gommes tendres, ce que n'a pas eu à faire Hamilton. Par conséquent, le Britannique s'élancera avec des enveloppes plus endurantes et suivra la stratégie la plus rapide.

"Je pense que nous sommes dans une bonne position avec nos pneus pour demain. Et j'espère que nous pourrons avoir une bonne course", a-t-il conclu.

