Hamilton : La rivalité avec Vettel, "ma préférée"

Ensemble, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont remporté dix des onze derniers Championnats du monde de Formule 1. Les deux pilotes se sont directement affrontés en 2017 et 2018, lorsqu'ils couraient pour Mercedes et Ferrari, respectivement. Lors de ces deux années, Hamilton est parvenu à battre Vettel, le duo vivant un certain nombre de bagarres sur la piste et de moments de tension.

Interrogé sur sa rivalité favorite en catégorie reine, le pilote Mercedes avait l'embarras du choix : Fernando Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg... Mais il n'a retenu que les "batailles avec Seb", les qualifiant de ses "préférées jusqu'à présent". Hamilton a développé sa réponse en expliquant qu'il avait un grand respect pour tout le travail et la dévotion que lui et Vettel ont fourni lorsqu'ils se sont affrontés et n'a pas tari d'éloges sur le pilote Aston Martin.

"Sachant à quel point il est difficile d'être là où nous sommes aujourd'hui, j'ai couru contre non seulement un pilote incroyable mais aussi un grand homme : Seb", a-t-il ajouté. "C'est un quadruple Champion du monde. À l'époque, Ferrari était très performant et lorsque nous affrontions une autre équipe, il fallait un énorme investissement de notre part pour rester concentrés, pour être à la hauteur week-end après week-end."

"Même si c'était une période difficile pour nous, je pense que cela nous a probablement rapprochés aussi, parce que le respect que nous avons mutuellement est énorme."

La lutte anticipée de Hamilton contre Max Verstappen pour le titre cette saison est déjà considérée comme une possible autre grande rivalité en Formule 1. S'il "ne peut pas deviner" ce qui se passera au fil des courses, le Britannique a évoqué la manière dont il a savouré ses précédents combats pour le titre.

"Pour moi, je pense qu'en se battant contre Seb, en se battant contre Valtteri [Bottas], on veut simplement se battre contre les meilleurs pilotes et [que la lutte soit] aussi serrée que possible. Ensuite, on espère pouvoir faire un peu mieux que les concurrents au niveau des résultats."

Hamilton a déclaré que le match contre Verstappen sera "différent" de ceux contre Vettel, étant donné l'expérience réduite du pilote Red Bull. "C'est différent aujourd'hui, bien sûr. Max n'a pas l'expérience de Seb mais il a évidemment l'opportunité d'être un futur Champion du monde. Que ce soit maintenant ou plus tard, cela dépend du travail de l'équipe et moi."

