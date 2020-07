Hamilton n'a pas aimé les robots porteurs de trophée

Vainqueur du Grand Prix de Styrie dimanche dernier, Lewis Hamilton a participé pour la première fois à la nouvelle cérémonie du podium. Celle-ci est bouleversée depuis le début de la saison en raison de la crise du coronavirus et de la stricte application des gestes barrières. Contrairement au Grand Prix d'Autriche, les organisateurs ont tenté d'apporter un peu plus de festivité à l'événement, et l'ensemble donnait le sentiment d'être moins sobre qu'une semaine plus tôt.

Ainsi a-t-on découvert des robots radiocommandés chargés d'apporter les trophées aux pilotes… Une drôle d'expérience, qui n'a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux, mais qui a laissé Hamilton perplexe. Le sextuple Champion du monde a également regretté le vide inévitable ressenti en l'absence de public, la course se déroulant à huis clos. "J'ai trouvé ça bizarre", admet le Britannique. "Ça semblait vraiment bizarre. J'aurais préféré qu'ils me le lancent simplement, ou quelque chose comme ça. Sincèrement, c'est vraiment un moment bizarre."

"Quand on est dans la zone de travail, tout paraît normal", poursuit-il. "Quand on pilote, particulièrement sur ce circuit, il y a une assez grande distance avec les tribunes et les fans, donc ce n'est pas facile de les voir, notamment dans la portion intérieure. Dans la ligne droite des stands, on peut. Ça m'a vraiment frappé, quand je suis sorti [de la voiture], de ne pas avoir d'ambiance. Les fans nous manquent. Cela montre à quel point ils font la différence. Ce moment m'a vraiment, vraiment manqué."

"C'est habituellement quelque chose que l'on partage avec tous ceux qui nous suivent et ceux qui ne nous suivent pas, et nous ne l'avons pas vécu. Les boîtes qui arrivent avec le trophée, c'est juste bizarre. Ça va certainement un peu trop loin à mon avis, sachant que tout le monde ici a été testé et porte des gants, ce genre de choses.

La perception du pilote Mercedes n'est toutefois pas partagée par son coéquipier Valtteri Bottas, deuxième du Grand Prix. "Je trouve que c'est plutôt cool", confie le Finlandais. "Je les avais déjà vus en F2 ou F3, j'avais vu qu'il fallait aller chercher les trophées sur des robots. C'est un podium standard, ça vous arrive dans les mains, c'est plutôt cool."