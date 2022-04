Hamilton et Russell militent encore pour la publication du rapport FIA

C'est aujourd'hui que le Conseil Mondial du Sport Automobile se réunit afin de discuter des conclusions de l'enquête de la FIA sur la gestion du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, la course décisive pour le titre et qui a vu Max Verstappen battre Lewis Hamilton au terme d'une période de Safety Car sujette à controverse. Pour l'heure, il n'a pas été précisé si ce rapport serait rendu public ou sous quelle forme il serait publié. Mais selon Hamilton, qui a révélé s'être récemment entretenu avec Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, la transparence est la clé.

"Je pense qu'il est important que nous soyons transparents", a-t-il affirmé lors de la conférence des pilotes à Bahreïn. "La nuit dernière, j'ai eu une bonne réunion avec Mohammed, qui a convenu que le championnat devait prendre cette direction. [J'ai] hâte de voir la publication [de l'enquête] pour que les gens sachent que ce championnat est transparent, que nous tirons les leçons du passé et que nous nous améliorerons à l'avenir."

Le mois dernier, la FIA a annoncé la mise en place d'un certain nombre de changements pour sa gestion des Grands Prix de Formule 1, dont l'arrivée de deux nouveaux directeurs de course, Niels Wittich et Eduardo Freitas, pour remplacer Michael Masi et l'adoption d'une salle de contrôle virtuelle que Ben Sulayem a comparée à la VAR dans le football.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Concernant les autres pilotes de la grille, leur opinion sur l'enquête de la FIA est assez divisée. Directement impliqué, Verstappen a estimé qu'il n'était pas nécessaire de publier les conclusions dans leur intégralité et a reçu le soutien de Fernando Alonso. Mais pour George Russell, le coéquipier de Hamilton, il est "très important" que les conclusions soient publiées "dès que possible".

"Évidemment, les événements qui se sont déroulés à Abu Dhabi n'étaient pas conformes aux standards attendus par nous tous, fans de F1, pilotes, équipes", a ajouté Russell. "La clarté est nécessaire. Et il est important que nous avancions. Le problème auquel nous avons été confrontés appartient au passé mais on ne peut pas le balayer sous le tapis. Nous avons donc besoin de voir le résultat [de l'enquête]."

