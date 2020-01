Pour Berger, comparer Hamilton à Senna est désormais légitime

Comparer les pilotes à travers les époques s'est toujours avéré périlleux, et souvent peu pertinent. Même à travers les chiffres d'un palmarès, la prudence est de mise. En revanche, certaines approches ou manières de faire peuvent provoquer des réminiscences. Longtemps, Gerhard Berger s'est bien gardé de dresser de tels parallèles. Lui qui a côtoyé Ayrton Senna pendant trois saisons chez McLaren était surtout un ami du triple Champion du monde, disparu en 1994. Alors, quand l'Autrichien confesse qu'aujourd'hui, Lewis Hamilton lui rappelle en plusieurs points le pilote brésilien, sa voix compte inévitablement.

Lire aussi : Mercedes ne favorisera pas Hamilton pour égaler Schumacher

Déjà sacré à six reprises, Hamilton peut cette année viser un septième titre qui le placerait au même niveau que Michael Schumacher. Gerhard Berger, lui, voit le Britannique aller plus loin, et n'imagine pas encore qu'un pilote soit en mesure de lui ravir sa couronne en 2020.

"Lui succéder sera difficile", prévient-il dans les colonnes d'Auto Motor und Sport. "Hamilton n'est pas seulement le meilleur pilote du moment, il est en bonne voie pour devenir le meilleur de tous les temps. Il a toutes les chances de dépasser Michael Schumacher. On me demande souvent si Hamilton est aussi bon que Senna. J'ai longtemps résisté à la comparaison, parce que je connaissais bien Senna. Pendant longtemps, je n'ai pas vu un pilote avec les qualités qui distinguaient Ayrton. Avec Hamilton, je peux maintenant dire en parfaite conscience qu'il les a. C'est le premier pilote dont je pourrais parler de la même manière que Senna."

Pour Berger, il ne fait aucun doute que Lewis Hamilton à lui seul a permis à Mercedes de se maintenir au sommet de la Formule 1 ces deux dernières saisons malgré l'opposition de Ferrari. L'ancien pilote en est convaincu, sans lui, l'écurie allemande n'aurait pas connu un tel succès.

"Ces deux dernières années, Mercedes a remporté certaines courses et peut-être même des titres mondiaux parce qu'il y avait Hamilton dans la voiture", assure-t-il. "Valtteri Bottas aurait eu du mal à endosser un tel rôle. Hamilton est en tête partout, dans toutes les conditions. Ces dernières années, il a appris à être troisième de temps en temps. Il a maintenant le talent pour reconnaître que certains jours, il doit se contenter de moins. Il prend les points et il se dit : la prochaine course sera à nouveau pour moi. C'est ce qui fait un Champion du monde."