Hamilton a la même sensation avec la Mercedes W14 qu'en 2022

Lewis Hamilton enchaîne les résultats aux places d'honneur. Cinquième au Grand Prix du Japon, il est l'un des deux seuls pilotes à avoir fini toutes les courses dans le top 8 cette saison, avec l'implacable Max Verstappen. Cependant, le pilote Mercedes reste sur 39 courses sans victoire et commence à ressentir une certaine lassitude vis-à-vis d'une Flèche d'Argent dont le comportement ne lui sied toujours pas.

"J'ai marqué la majorité des points de l'écurie, j'essaie vraiment de m'accrocher au titre des constructeurs (sic) car je sais combien c'est important pour tout le monde à l'usine", a lancé Hamilton au micro de Sky Sports après la course. "Alors je donne absolument tout, mais c'est dur lors de week-ends comme celui-ci en particulier où la voiture est infernale. Elle est exactement comme l'an dernier, au niveau de la sensation. Elle marsouine et elle glisse. C'est dur, vu tout le travail que l'on a fait pour progresser : on n'est pas plus proches des avant-postes, du moins ici."

Le déficit de Mercedes sur Red Bull était effectivement plus grand qu'à l'accoutumée sur la piste nippone, aux alentours d'une seconde au tour, ce qui a engendré une vision pessimiste du septuple Champion du monde à l'issue des qualifications quant aux chances de la marque à l'étoile de combler l'écart pour 2024. La réussite récente de McLaren après un début de saison médiocre lui donne toutefois de l'espoir.

"Je n'ai aucune idée d'où se situera la voiture l'an prochain, mais on est très, très loin", a-t-il insisté ce dimanche. "Les six prochains mois vont devoir être les six meilleurs mois de développement que l'on ait jamais connus pour combler cet écart. McLaren a prouvé [que c'était possible], et on ne peut pas détourner le regard."

"Je suis véritablement convaincu que mon équipe est capable de le faire, et on a toujours été super quant à ajouter de l'appui sur la voiture. C'est juste qu'avec le fonctionnement actuel de la voiture, ajouter de l'appui ne fonctionne pas, ça la fait juste marsouiner davantage. Espérons qu'avec un changement de philosophie, on reviendra là où l'écurie mérite d'être."