Hamilton a "senti des améliorations" avec les nouvelles pièces

Si l'on se fie aux commentaires de Lewis Hamilton et George Russell, c'est un bon début de week-end pour Mercedes à Austin. Pour le Grand Prix des États-Unis, l'écurie allemande a apporté un package d'évolutions, et la mise à jour semble donner satisfaction.

Auteur du troisième temps dans la première séance d'essais libres, à moins de cinq dixièmes du meilleur chrono de Carlos Sainz, Hamilton a accusé un retard similaire sur l'Espagnol en EL2. Pour le Britannique, "tout s'est passé comme prévu", ce vendredi sur le Circuit des Amériques.

"J'ai gardé la voiture en un seul morceau aujourd'hui, ce qui est bien, et j'ai clairement senti des améliorations", a-t-il ajouté. "Évidemment, les [EL2] ont été un peu gâchés en ce qui concerne les performances mais les EL1 ont été assez bons. J'espère que nous ferons quelques changements ce soir, nous saurons exactement où nous nous situons [samedi]. Nous n'avons pas l'impression d'être loin de tout le monde."

Un test Pirelli a été organisé lors de la deuxième séance d'essais libres, les pilotes ayant tous dû rouler avec des prototypes non marqués des pneus de la saison 2023.

"Ce n'est pas si mal, en fait", a expliqué Hamilton. "Tout est question de sensation. C'est comme une expérience amusante, à vrai dire : quand on est en piste, on ne sait pas à quoi s'attendre. L'équilibre est toujours différent, les pneus réagissent de manière différente chaque fois que l'on prend la piste quand on teste quelque chose de nouveau. Parfois, les pneus avant sont plus forts, et ça peut être dans les virages lents, ça peut être en entrée ou en milieu de virage, ça peut être à la réaccélération, ça peut être dans les courbes rapides. C'est intéressant ; on essaie de prendre le pli et d'avoir les sensations, de sentir la différence et d'enregistrer ces différences afin de toutes les noter quand on rentre au stand. Quand on fait un blind-test, on espère que la sensation est la bonne, mais il faut simplement dire ce que l'on sent."

De son côté, George Russell s'est montré moins véloce que son coéquipier. Relégué à une seconde du meilleur temps de Sainz en EL1, le Britannique a accusé un plus gros déficit sur l'Espagnol, leader du classement des pneus prototypes, en EL2. En dépit de ces temps peu compétitifs, Russell prédit cependant un bon week-end pour la marque à l'étoile.

"Jusqu'à présent, la voiture semble assez compétitive, ce qui est prometteur", a-t-il indiqué. "Je pense que l'on sait toujours rapidement si ça va être un bon week-end ou un week-end difficile. Nous sommes dans l'entre-deux, on dirait que la voiture a certainement été pire [dans d'autres courses]."

"Je pense que ça ira pour nous. Nous devrions, espérons-le, être en Q3 et nous battre pour ce top 6. J'aime à penser que nous serons devant les voitures de milieu de tableau ce week-end. Mais j'ai appris dans ce sport à ne rien tenir pour acquis. Nous allons travailler aussi dur que possible ce soir, essayer de nous assurer d'avoir une voiture rapide. La pole est toujours compliquée pour nous, mais vous savez, la course est dimanche. Je pense que nous avons une opportunité."

Hamilton et les "horribles" bosses d'Austin

Lewis Hamilton, Mercedes W13

En raison de la nature du terrain sur lequel le circuit d'Austin a été construit, il y a plus de dix ans, il n'est pas rare de voir des bosses apparaître sur le tracé texan. Le phénomène a toutefois empiré ces dernières années, de lourdes critiques ayant été formulées après la manche de MotoGP en 2021, ce qui a poussé les propriétaires du circuit à procéder à un resurfaçage l'hiver dernier.

Malgré ces efforts, les bosses continuent d'être un problème à Austin. Plusieurs pilotes ont été aperçus en train d'être malmenés par les imperfections de la piste dans les deux séances d'essais. Interrogé sur ses sensations au volant de la Mercedes W13, Hamilton n'a pas mâché ses mots.

"Horrible ! Mon dieu, bon sang", a lancé le septuple Champion du monde. "Je reviens de Montréal où j'ai piloté la voiture de l'année dernière, c'était tellement bien. Je me souviens d'être sorti [de la voiture] tout sourire parce que ça avait été si fluide, j'avais un bon appui, une bonne puissance. Cette année, nous avons perdu un peu de puissance avec les biocarburants et la voiture est très rigide. Heureusement que je n'ai pas beaucoup de plombages, sinon ils auraient tous sauté cette année, à coup sûr. C'est très, très bosselé."

Avec Luke Smith