Jamais menacé, Hamilton s'est senti "assez seul"

En remportant le Grand Prix du Qatar 2021, Lewis Hamilton a ajouté une nouvelle ligne à un palmarès déjà impressionnant et, surtout, a porté son total de victoires par circuit différent à 30, ce qu'aucun pilote n'avait réalisé auparavant.

La 102e victoire du septuple Champion du monde n'a pas été la plus disputée toutefois. Hamilton a profité des pénalités infligées à Max Verstappen et Valtteri Bottas sur la grille de départ pour se créer une avance confortable et l'a parfaitement gérée une fois le pilote Red Bull revenu aux avant-postes. En plus de la pole position et de la victoire, le Britannique a mené les 57 tours de course. Au final, il ne lui a manqué que le meilleur tour pour réaliser un grand chelem.

"C'était assez direct, je me suis senti assez seul devant", a commenté Hamilton en sortant de sa monoplace. "Bien sûr, j'apprécie les courses où l'on se bat mais nous avions besoin de ces points aujourd'hui. Je pense que l'équipe a fait du bon travail sur la voiture et avec les arrêts. J'ai hâte de regarder le replay de la course pour voir ce qui s'est passé derrière moi."

La course a pourtant été agitée, surtout en fin de parcours. Quatre pilotes ont crevé, dont le coéquipier de Hamilton. "Je ne sais pas très bien pourquoi les pneus ont crevé, probablement à cause des bordures", a indiqué le pilote Mercedes à ce sujet, ajoutant : "Je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour ces points. Ça a été une année d'enfer. À ce moment de la saison, signer deux victoires consécutives fait énormément de bien et cela nous met en bonne position pour les deux prochaines courses."

La victoire de Hamilton à Losail le rapproche de Verstappen au classement général. L'écart entre les deux pilotes passe à huit points, alors qu'il ne reste plus que deux Grands Prix à disputer. La fatigue générée par les doubles et triples confrontations dans la saison la plus longue de l'Histoire pourra faire la différence lors du couronnement du prochain champion. Hamilton n'a donc pas bâclé sa préparation physique.

"Je me sens bien, je suis vraiment satisfait de la voiture", a-t-il indiqué. "Je me sens en forme, plus en forme que je ne l'ai jamais été. Donc c'est positif. Je veux remercier Ange [Angela Cullen, sa préparatrice physique, ndlr], elle m'aide à m'entrainer et m'oblige à ne pas me relâcher. La récupération a été excellente. Alors oui, je suis prêt pour les deux prochaines courses."