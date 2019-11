Hamilton décontenancé par un sixième titre mondial "surréel"

Ce dimanche à Austin, Lewis Hamilton est devenu Champion du monde pour la sixième fois de sa carrière en terminant deuxième du Grand Prix des États-Unis, derrière son équipier Valtteri Bottas. Le deuxième pilote le plus titré de l'Histoire a reconnu ne pas réussir à réaliser ce qu'il venait d'accomplir, mais a simplement pris le temps de se rappeler de ce que la F1 signifiait pour lui lorsqu'il était plus jeune.

Le Britannique reconnait aussi qu'il ne pensait pas pouvoir un jour se comparer aux légendes de la discipline que sont Ayrton Senna et Michael Schumacher, les pilotes qui l'impressionnaient le plus lorsqu'il était spectateur. Le troisième titre du Brésilien est atteint depuis 2015 pour Hamilton, et le record de l'Allemand lui tend désormais les bras.

"Honnêtement, non. Je ne sais pas pourquoi, vraiment pas", admettait le pilote peu après avoir été sacré. "Que dois-je ressentir ? Je me rappelle regarder ce sport quand j'étais plus jeune, je me réveillais, je descendais, ma belle-mère Linda, qui est ici aujourd'hui, me faisait un sandwich au bacon et moi et mon père nous asseyions ensemble pour regarder les Grands Prix."

"C'est bizarre de les regarder et de voir quelqu'un à la télé, et maintenant, d'être cette personne dans la télé, et de faire quelque chose de grand comme ce que j'ai vu avec Ayrton, et quelque chose de grand comme ce que j'ai vu avec Michael. C'est au-delà du surréel de penser que ce voyage, le voyage de ma vie, m'a permis de remporter un sixième titre. Mais je ne sais vraiment pas ce que je suis supposé ressentir actuellement."

Hamilton a pu compter sur le soutien intégral de sa famille à Austin, puisque ses deux parents, Anthony et Carmen, avaient fait le déplacement. Séparés et remariés depuis longtemps, ils sont venus avec leur conjoint respectif. Le pilote était d'ailleurs surpris de voir un tel contingent familial l'accompagner sur une course, une première selon lui.

"Je ne crois pas au fait d'être au septième ciel, mais j'ai l'impression de voler haut actuellement. J'ai ma famille avec moi. Je ne me rappelle pas de la dernière fois où il y avait mon beau-père et ma belle-mère, mon père et ma mère... je ne pense pas pas les avoir déjà eus avec moi à un Grand Prix de [victoire au] championnat par le passé. Donc vivre ça et le partager avec eux, avec les gens qui ont été au cœur de la personne que je suis, et qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour que je puisse avoir la vie que j'ai, j'étais très fier de les voir tous sourire et de le partager avec eux."

Mais Lewis Hamilton ne prévoit pas de fêter son titre ni de réfléchir à cet accomplissement avant la fin de saison, et assure qu'il va tout donner sur les deux courses restantes. Il explique qu'il prendra le temps d'y penser plus tard, "quand vous pouvez simplement souffler, vous asseoir et boire une bière. Je serai avec mes chiens, détendu, et à ce moment-là je pourrai prendre le temps de réaliser à quel point la saison fut bonne".