Sans symptômes, Hamilton n'a pas été testé pour le COVID-19

Ces deux personnes sont Sophie Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, et Idris Elba, l'acteur britannique. Lewis Hamilton les a rencontrés lors d'un dîner à Londres il y a deux semaines. Depuis, ces deux personnalités ont annoncé publiquement avoir été testées positives au COVID-19.

Forcément, il n'en fallait pas plus, au vu de la grande volatilité du coronavirus, pour que naissent des rumeurs sur l'état de santé du sextuple Champion du monde, alimentées par un séjour en Australie s'étirant en longueur à en croire ses réseaux sociaux. Mais ce samedi, Hamilton a tenu à mettre les choses au clair, par le biais de ces mêmes réseaux : "Hey les amis, j'espère que vous restez tous optimistes, que vous vous occupez et que vous êtes en bonne santé. Il y a eu des spéculations sur ma santé, après que j'ai assisté à un événement où deux personnes ont été testées positives au coronavirus."

"Je voulais vous dire que je vais bien, que je me sens en forme et que je fais de l'exercice deux fois par jour. Je n'ai aucun symptôme, et cela fait maintenant 17 jours depuis que j'ai vu Sophie et Idris. Je suis en contact avec Idris et heureux d'avoir appris qu'il allait bien. J'ai parlé à mon médecin et vérifié deux fois s'il fallait que je passe un test, mais la vérité est qu'il y a un nombre limité de tests disponibles et qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, surtout que je n'ai présenté aucun symptôme. Donc, ce que j'ai fait, c'est de rester en isolement la semaine passée, en fait depuis l'annulation des essais libres vendredi dernier, et de garder mes distances par rapport aux gens."

"La chose la plus importante que tout le monde puisse faire est de rester optimiste, d'appliquer une distanciation sociale autant que possible, de s'isoler s'il le faut, et de régulièrement laver vos mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes. Merci pour tous les messages. Je vous envoie de loin de l'optimisme et de l'amour. Soyez prudents."

Au moment d'écrire ces lignes, seuls deux cas de coronavirus ont été détectés dans le paddock de F1, avec un membre de l'écurie McLaren – ce cas ayant précipité le retrait de l'équipe de la course puis finalement son annulation – et une personne travaillant pour Pirelli.

