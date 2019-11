Hamilton teste des réglages et rend la Mercedes "erratique"

Deuxième temps des Essais Libres 2, trois dixièmes derrière un Valtteri Bottas qui est d'ores et déjà condamné à s'élancer du fond de grille, Lewis Hamilton a toutefois reconnu avoir eu du mal à "se mettre dans le rythme" tout en assurant que la Mercedes W10 lui procurait de bonnes sensations en dépit de domaines où sa monoplace et lui peuvent progresser.

Le sextuple Champion du monde admet également profiter que ces week-ends soient des séances d'essais grandeur nature, avec tout ce que cela implique, pour travailler sur de nouveaux réglages, ce qui ne lui rend pas la tâche aisée. "Je pense qu'il y avait une grande différence entre le pneu dur et le tendre, donc il y a une grande différence dans les caractéristiques des réglages."

"Je pousse la voiture dans une zone différente lors de ces deux courses [Brésil et Abu Dhabi], juste pour explorer. C'est facile d'aller trop loin mais je m'y tiens en espérant que ça fonctionne. Nous savons déjà ce qui fonctionne et je ne tiens juste pas à faire ce qui fonctionne, j'essaie vraiment de voir s'il y a une autre façon d'exploiter la voiture et les pneus. Cela la rend plus erratique et pas aussi fluide et simple pour mon pilotage."

"Je ressens le besoin de passer par ce processus pour voir si je peux en faire plus pour l'avenir. J'espère clairement débloquer quelque chose, en utilisant différents outils que je n'ai pas touché durant l'année parce que ça n'avait jamais fonctionné avant. Mais j'essaie de voir si je peux les faire marcher. C'est un processus de réflexion préparatoire pour l'année prochaine. Même si l'an prochain la voiture sera différente, il y a toujours des choses que je vais pouvoir appliquer. Je dois tout prendre avec précaution pour l'instant."

Il ne voit en tout cas pas encore d'intérêt à se focaliser sur la feuille des temps, et notamment la performance de Bottas. "Nous avons fini par être proches [au niveau des réglages] dans la majeure partie de la séance, mais nous pourrions simplement être à une place différente car nous faisons quelque chose de différent. Ça ne me dérange pas trop que nous ne soyons pas les plus rapides pour l'instant, parce que c'est vraiment une expérience d'exploration pour essayer de voir s'il y a mieux."

"Dans les différents endroits où je place la voiture, je ne suis pas vraiment satisfait pour le moment. J'essaie de l'équilibrer, avec mon style de pilotage et les réglages. Mais je ne suis pas sûr que ce soit là qu'elle veut être. Nous verrons demain si je peux la remettre là où il faut et, avec un peu de chance, je pourrai faire le travail."